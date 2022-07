¿Por qué Ivonne Montero no tiene buena relación con su familia?

No cabe duda que La Casa de los Famosos está logrando sacar los secretos más grandes de sus participantes. Pese a que muchos de ellos llevan ya tiempo siendo figuras públicas, esta vez le tocó a Ivonne Montero.

Y es que la producción de Telemundo, ha tenido un éxito arrasador con el público por lo que todos están pendientes de lo que sucede en La casa de los famosos.

Además de que el encierro ha hecho que varios de sus participantes abran su corazón y compartan sus problemas.

La revelación de Ivonne Montero

En una reciente plática que tuvo con Laura Bozzo, Montero reveló que no se lleva bien con su madre y su hermana.

La famosa actriz dijo que no existe algún momento específico en el que se haya decidido no ver a su madre, si no que fue un cúmulo de muchas cosas que fueron acrecentando.

Aunque ha tratado de reparar el lazo con su madre no lo ha logrado pues cada vez que comienzan a llevarse bien cualquier detalle se hace grande y el vínculo vuelve a romperse

La actriz se sinceró en el reality de Telemundo y dijo que para ella siendo madre soltera ha sido un dolor terrible no poder contar con su familia.

Por su parte reveló que con su hermana mayor tamipoco se lleva bien, pues tuvo un malentendido con su esposo, que ella tomó muy personal, entonces también se rompió la relación con ella.

¿Qué edad tiene Ivonne Montero?

Ivonne Montero es una actriz de 48 años de edad que ha protagonizado telenovelas como Anita no te rajes y que actualmente cuenta con más de un millón de seguidores en instagram.

La Verdad Noticias ha traído todos los detalles de La casa de los famosos, en donde Ivonne mantuvo una relación amorosa con Eduardo Rodríguez, mismo que salió a negarlo tiempo después pues tenía una relación formal en ese entonces.

