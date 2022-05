¿Por qué Iron Man de Tom Cruise no estuvo en Doctor Strange 2?

Mientras que la asesina de cameos de primer nivel, Wanda Maximoff, fue a la ciudad con algunas de las figuras más poderosas de Marvel en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", incluido John Krasinski como Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic, hubo una aparición especial que ella nunca rompió. sudar por.

Por mucho que Internet estuviera en un frenesí teorizando que Tom Cruise intervendría como la variante Illuminati de Tony Stark, no estaba destinado a ser. La nueva cara de Stark Industries estuvo ausente de la película, sin importar cuántos bots de Ultrón se exhibieron.

En el período previo al estreno de la película, muchos fanáticos creían que la toma de un ser con superpoderes enfrentándose a la Bruja Escarlata era en realidad Superior Iron Man, una versión de Tony que se volvió un poco loco por el poder en los cómics.

Por supuesto, a estas alturas, se ha confirmado que en realidad fue Lashana Lynch como Maria Rambeau, quien en ese universo se convirtió en Capitana Marvel. Si bien algunos pueden estar decepcionados con la revelación, parece que, según el escritor de la película, Michael Waldron, en realidad solo tenemos la culpa de nosotros mismos.

Tom Cruise estaba filmando "Top Gun: Maverick"

Aparición de Tom Cruise en el MCU fue una mentira

Por supuesto, el calendario de Tom Cruise está bastante repleto, con su regreso a los cielos en "Top Gun: Maverick" este mes, y manejando cualquier medio de transporte de alta velocidad que pueda tener en sus manos "Misión Imposible - Calcular a muerte" con partes uno y dos se lanzarán en 2023 y 2024, respectivamente.

Tom Cruise confirmó que nadie le llamó para Doctor Strange

Como resultado, cuando se le preguntó si Cruise alguna vez recibió una llamada, Waldron reveló que Feige y Marvel nunca hicieron una. "No lo creo. Simplemente no creo que alguna vez haya sido una opción, debido a la disponibilidad".

Es una pena que nunca sucediera, pero es muy probable que haya quitado el protagonismo a un puñado de otras grandes apariciones que ya están en la película. Además, seamos sinceros: después de todo, este es Tom Cruise.

No firmaría en ningún lado a menos que pudiera volar con un traje de hierro funcional mientras luchaba contra una verdadera Bruja Escarlata. Tal vez la próxima vez, amigos.

