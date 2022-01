¿Por qué Encanto es una de las mejores películas de Disney?

“Encanto” trata sobre la familia multigeneracional, Madrigal, que protege su pueblo después de que un pasado traumático los lleve a una vida llena de dones mágicos. Cada miembro de la familia ha sido bendecido con un poder especial y todos viven juntos en su casa mágica “Casita”.

Desde el cambio de forma hasta la curación, cada miembro de la familia usa sus poderes para ayudar a crear una comunidad sana y salva, todos excepto uno: Mirabel.

Si bien la película de Disney se abre como cualquier otro musical de Disney con colores y animaciones divertidos, en las semanas posteriores al debut de Disney+ de “Encanto”, muchos han descubierto que la película toca la fibra sensible cuando se trata de sus temas de trauma familiar e intergeneracional.

Disney sorprendió con esta nueva película

Mientras vemos a los Madrigales sortear obstáculos que amenazan con destrozar la magia de su familia, el público puede recordar a sus propias familias inmigrantes que se establecieron después de huir de la guerra o la pobreza, pero a costa de problemas familiares que a menudo no se mencionan ni se ignoran.

La película ha sido disfrutado con éxito por audiencias de diferentes edades, muchas de las cuales están viendo personajes que se parecen a ellos por primera vez mientras Disney expresa admirablemente los diferentes y diversos aspectos de la cultura Latina.

Lo más probable es que todos puedan identificarse con al menos un miembro de la dinámica familia Madrigal.

¿Qué canción de "Encanto" se viralizó en TikTok?

Y, por supuesto, como todas las demás películas de Disney, hay mucha diversión en los detalles. La exitosa canción increíblemente pegadiza de la película, "We Don't Talk About Bruno", se ha convertido recientemente en la primera canción de Disney en alcanzar el número 1 en la lista de canciones de transmisión de Billboard. Su posición estable en el No. 4 en el Hot 100 también es la más alta de Disney desde "Colors of the Wind" de "Pocahontas" de 1956, superando incluso al éxito de 2014 "Let it Go" de "Frozen".

Las redes sociales, especialmente TikTok, también se han sumado al fenómeno con fanáticos que comparten obras de arte, varias teorías sobre la familia y diferentes análisis de la película. Hay tantas pistas ocultas a lo largo de la película que el público puede descubrir algo nuevo cada vez que la vuelve a ver.

La película nos lleva a una montaña rusa emocional, al mismo tiempo que nos deja un mensaje sincero. Sospechamos de la ausencia de Bruno y luego nos enfadamos por la actitud de Abuela hacia Mirabel. Pero al final, entendemos que no hay villano dentro de una familia. Todos están tratando de hacer lo mejor para los demás.

