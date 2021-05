¿Por qué Emily Blunt rechazó el papel de Black Widow?

Scarlett Johansson ha interpretado a muchos personajes conocidos en películas de gran presupuesto, pero quizás su papel más reconocible y exitoso es Natasha Romanoff / Black Widow, en Marvel Cinematic Universe.

Si bien ella pudo haber tomado ese nombre y lo hizo suyo, el papel casi fue para otra persona, quien seguramente habría retratado a la amada figura cómica de manera muy diferente.

Emily Blunt acaba de confirmar que una vez estuvo lista para el papel de Black Widow, y es uno que deseaba mucho interpretar. Lamentablemente, se vio obligada a rechazarlo, dijo durante una entrevista en The Howard Stern Show.

Johansson finalmente asumió el desafío con mucho éxito. La actriz de Quiet Place II aprovechó la oportunidad para aclarar cómo fue todo, ya que aparentemente ha habido algunos conceptos erróneos sobre el intercambio.

¿Por qué Blunt rechazó a Black Widow?

Scarlett Johansson fue elegida por Marvel como el reemplazo de Emily Blunt

Después de que Stern sugirió que Blunt tenía que salir de la contienda por Black Widow porque estaba demasiado ocupada filmando la comedia de 2010 Los viajes de Gulliver, la estrella intervino para aclarar lo que realmente sucedió.

"No no no. De hecho, quiero aclarar la historia”, comenzó Emily Blunt, antes de derramar el té sobre lo que sucedió entre bastidores. Blunt deja en claro que estaba obligada a aparecer en la película familiar, pero que no era su papel ideal.

“Me contrataron para hacer los viajes de Gulliver. No quería hacer los viajes de Gulliver".

Stern ayudó a la audiencia a comprender, con la aprobación de las actrices, que en un momento dado, para asegurarse su papel de estrella en "El diablo viste de Prada", tuvo que firmar para hacer otros proyectos para el mismo estudio.

Esa negociación significó que el estudio tenía poder sobre ella y, la actriz de 38 años finalmente, seleccionó la película simplemente para salirse del trato. Además, continuó llamando a toda la situación, "algo que rompió su corazón".

De acuerdo a los detalles obtenidos por La Verdad Noticias, Blunt recalcó aún más su punto de vista sobre la selección de roles, y agregó que se preocupa “muy profundamente por las decisiones que tomo. Eso es todo lo que tengo".

Johansson apareció por primera vez como Black Widow en Iron Man 2, la secuela de la película que ayudó a lanzar la plétora de películas de superhéroes increíblemente exitosas que han dominado las taquillas durante más de una década.

Después de su turno en esa película, la actriz dos veces nominada al Premio de la Academia pasó a interpretar al querido personaje en Los Vengadores dos años después.

Esa serie fue tan bien que regresó para cinco películas más: Capitán América: El Soldado de Invierno, Capitán América: Civil War, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

El último título ahora se erige como la película más taquillera de todos los tiempos, cuando no se ajusta a la inflación, ya que generó casi $ 2.8 mil millones en entradas durante su carrera teatral que hizo historia.

Scarlett Johansson volverá al papel este verano en la apropiadamente titulada Black Widow, que trae a Marvel de regreso a la pantalla grande luego del cierre de las salas de cine durante la pandemia global de coronavirus.

