¿Por qué Elizabeth Gillies no estuvo en la boda de Ariana Grande?

Elizabeth Gillies desearía haber podido llegar a la boda secreta de su mejor amiga y ex-compañera de escena, Ariana Grande la primavera pasada, pero esta semana reveló por qué no podía hacer que funcionara.

Menos de 20 personas asistieron cuando la superestrella del pop se casó con Dalton Gomez en una ceremonia íntima en mayo en su casa de Montecito, California. En su aparición en Watch What Happens Live con Andy Cohen, Gillies explicó por qué no fue una de esas personas.

"No pude salir del trabajo para ir a su boda porque tendríamos que ser autorizados durante siete días para volar. Así que no solo no pude decirle a nadie, sino que ni siquiera pude pedir el día libre”, dijo la actriz de Victorious que también se casó en secreto en 2020.

¿Qué hace Elizabeth Gillies actualmente?

Liz Gillies protagoniza "Dynasty"

Elizabeth Gillies de 27 años se está preparando para la quinta temporada de la telenovela Dynasty de The CW, donde interpreta al personaje principal, Fallon Carrington, desde el estreno del programa en 2017.

De 2010 a 2013, ella y Ariana Grande protagonizaron la serie Victorious de Nickelodeon, como Jade West y Cat Valentine, respectivamente. Ambos papeles representaron sus primeros pasos en el medio artístico.

¿Quién es el marido de Ariana Grande?

Dalton Gomez, el esposo de Ariana Grande

La estrella de 27 años de edad es oficialmente una mujer casada, pero no se sabe mucho sobre su nuevo esposo, Dalton Gómez. Para quienes quieren conocer al nuevo novio de Ariana Grande pueden seguir nuestra cobertura completa en La Verdad Noticias.

El nuevo esposo de Ariana Grande es un agente de bienes raíces de lujo en Los Ángeles, cuyos clientes incluyen estrellas de la “lista A”, celebridades internacionales e incluso políticos de Estados Unidos.

Por su parte, Elizabeth Gillies, aseguró estar feliz por la pareja recién casada en su nueva entrevista, además adelantó que espera poder celebrar la boda junto a su mejor amiga, Ariana Grande muy pronto.

