¿Por qué Eduin Caz de Grupo Firme se peleó con Christian Nodal?

Christian Nodal y Eduin Caz son dos famosos cantantes mexicanos que hace unos meses protagonizaron una pelea en redes sociales, después de unas polémicas declaraciones tanto del intérprete de “Adiós Amor”, como del vocalista de Grupo Firme.

Todo comenzó cuando Nodal hizo una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que lo cuestionaron sobre un posible dueto junto a Grupo Firme, pero la respuesta de Christian no fue lo que muchos esperaban, ya que el cantante de 23 años de edad declaró que no le interesaba trabajar con los intérpretes de “Ya Superame” porque “no le gustaba su música".

De este modo el posible dueto entre Christian Nodal y Eduin Caz de Grupo Firme no sólo quedó descartado, sino que el propio Eduin respondió en sus redes sociales a los comentarios del ex novio de Belinda, diciendo que se sentía muy decepcionado de lo que dijo Nodal, ya que Caz sí admiraba su música.

Christian Nodal aclara supuesta rivalidad con Eduin Caz

Los fanáticos de ambos artistas comenzaron a especular que estas declaraciones provocarían una rivalidad entre ambos cantantes; sin embargo, Nodal decidió aclarar la situación, argumentando que sus comentarios no fueron con la intención de ofender a Eduin ni a Grupo Firme.

"Ni al caso y al muchacho no lo conozco ni tampoco es que yo tenga problemas con otros artistas que dije que no iba a colaborar, más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música", dijo Christian.

Después de que el cantante de “Botella Tras Botella” se enteró de lo que sus palabras afectaron a su colega de 27 años de edad, decidió nuevamente pedir disculpas, explicando que él no puso medir sus palabras.

"Quiero aclarar y pedir perdón a todos los fans de otros artistas y a los artistas que se sintieron ofendidos porque ayer hice una actividad de qué tanta probabilidad había de duetos de que yo hiciera algo y no pensé que fuera a ofender a alguien", dijo el cantante.

Después de esta controversia, Christian Nodal y Eduin Caz aparecieron juntos en el escenario de Premios Lo Nuestro 2022, donde participaron en el homenaje que se realizó a Vicente Fernández; por lo que parece que no hay ninguna pelea entre ambos, como mencionamos en La Verdad Noticias.

¿Quién tiene más fama Grupo Firme o Christian Nodal?

De acuerdo con las cifras de reproducción de Spotify en 2021, Christian Nodal parece ser más famoso que Grupo Firme, ya que el cantante de Caborca tuvo 1.6 billones de reproducciones mientras que la banda de Eduin Caz alcanzó 1.05 billones de oyentes. Aunque es posible que no haya una colaboración entre ambos, se sabe que ambos están liderando en la música regional mexicana.

