¿Por qué 'Diana: The Musical' se estrenó en Netflix antes de Broadway?

El viernes (1 de octubre), se lanzó un proyecto en Netflix que no se parece a ningún otro: Diana: The Musical.

Lo que lo distingue no es solo que cuenta la historia de la vida de la difunta princesa de Gales a través del canto y el baile, aunque ciertamente es un enfoque único. También es la forma en que se lanza al mundo.

"Es la primera vez que se abre una obra en Netflix antes de abrir en Broadway", explicó Frank Marshall, uno de los productores del programa y de la película, en una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter el viernes mientras se dirigía al estreno de la película. con té, en el Crosby Street Hotel de Nueva York. "Eso nunca había sucedido antes".

¿Qué esperar de Diana: The Musical?

En La Verdad Noticias te hablamos primero del estreno del Tráiler de Diana: The Musical, y es que este fue uno de las docenas de proyectos de Broadway que se descarrilaron cuando la pandemia cerró la Gran Vía Blanca el 12 de marzo de 2020.

“Estábamos en avances”, dice Marshall. “Habíamos hecho nueve avances y debíamos abrir en 10 días, pero cerramos el 12. Por supuesto, en ese entonces, pensamos que sería por dos semanas o algo así, no por 18 meses ".

Al poco tiempo, Marshall y sus colaboradores se inquietaron. Él recuerda: “Me parecía que, como productor de películas, teníamos los decorados y el elenco listo para comenzar; todo estaba en su lugar en el teatro."

"Y acababa de anunciarse que Hamilton [la versión filmada de Disney +] se había adelantado un año. Pensé: 'Tal vez podríamos intentar hacer esto nosotros mismos'. Así que Beth [Williams, uno de los socios de Broadway de Marshall] y yo llamamos [ ganador de Come from Away Tony] Chris Ashley, nuestro director, y él dijo: 'Estoy dentro'. Y luego llamé a Netflix ".

El streamer Netflix se inscribió, y luego correspondió a Marshall y su equipo realizar un tiro seguro.

Al final resultó que, su trabajo como productor de importantes películas le ayudó a prepararse. "Al mismo tiempo", dice, "estábamos tratando de que Jurassic World: Dominion volviera a funcionar en Londres, así que pude aprender de esa experiencia cómo filmar en tiempos de COVID".

Detalles del rodaje

El musical está disponible desde el 1 de octubre

El rodaje de Diana tuvo lugar durante cuatro días en septiembre de 2020. Marshall enfatiza: “Realmente no fue lo que se llama 'captura en vivo', lo que fue Hamilton , porque no teníamos audiencia. Lo filmamos mucho más como una película. Pudimos colocar la cámara en los lugares correctos y no tener que disparar alrededor del público, y no tuvimos tomas de reacción, no tuvimos que esperar a aplausos ni nada, por lo que Chris Ashley diseñó las transiciones cinematográficas del programa. . Es mucho más parecido a una película ".

Marshall dice que la experiencia de filmar a Diana lo ha convencido de seguir un rumbo similar con futuras producciones teatrales, incluso si COVID ya no es una consideración.

“Esta es una forma de llegar a una audiencia más amplia con un espectáculo de Broadway”, argumenta. “No creo que compita en absoluto con la versión escénica; Creo que en realidad se ayudan mutuamente. Lo vimos con Hamilton e incluso, mirando hacia atrás, con Chicago . La película Chicago no impidió en absoluto la producción de Broadway. Realmente ayudó. Y también vieron subir las ventas de boletos en Hamilton después del lanzamiento de Disney +. Así que lo considero otra forma de ver las cosas. Ahora, millones de personas en todo el mundo pueden ver nuestro programa ".

Pero, ¿verán otro proyecto sobre la princesa Diana que sale de una temporada ganadora de un Emmy de The Crown de Netflix en la que ocupó un lugar destacado o con la película de Pablo Larraín Spencer, que se centra en la difunta princesa, que actualmente se está lanzando en el circuito de festivales de cine? "Bueno, era una mujer increíble y hay muchas formas de celebrar su vida, y somos una de ellas", dice Marshall. "Es fascinante y creo que el público está realmente interesado en ver detrás de la cortina".

Diana: The Musical ahora está en Netflix. Los avances de Broadway se reanudarán el 2 de noviembre y la noche de apertura el 17 de noviembre.

