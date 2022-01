¿Por qué Danna Paola y Belinda no se llevan?

¿Por qué Belinda y Danna Paola no se llevan?

Danna Paola y Belinda han estado en el ojo del huracán en varias ocasiones debido a que ambas han coincidido en looks y estilos en diferentes ocasiones, sin embargo aunque intenten diferenciarse parece que tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, las dos empezaron su carrera desde muy pequeñas.

Ahora que Danna Paola disfruta más que nunca de las mieles del éxito, la intérprete de “Mala Fama” respondió si existe una rivalidad entre ella y Belinda ahora que seguramente despierta los celos profesionales de varias estrellas de la música.

Si deseas conocer más acerca del rumor de que Danna Paola copió el outfit de Belinda, a continuación La Verdad Noticias te trae los detalles de estas comparaciones entre las cantantes.

El escándalo del outfit de Danna Paola y Belinda

Coincidencia del outfit de Belinda y Danna Paola

Una coincidencia en un outfit hizo que Belinda y Danna Paola luzcan parecidas, estos son los detalles.

Según relató Danna Paola, ambas estaban en España y trabajaron con la misma diseñadora, María Escoté, y ella decidió vestirlas con un atuendo tipo segunda piel multicolor, en tonos rosados, azules, lilas y verdes, que obedece a una estética de los 80 y valdría aproximadamente 2 mil 790 pesos mexicanos, de acuerdo con el sitio web de la diseñadora.

Danna comentó: `Yo hice las fotos el día que me teñí de rubia (hace unos meses). Cuando lanzas una campaña de un sencillo todo se hace con mucha anticipación. Yo ni sabía y creo que ni viene para ahí. No hay necesidad, no hay exclusividad en las cosas.

Durante la entrevista, la cantante negó que haya estado limitada para escoger ese vestuario o que haya “hecho un berrinche” para vestirse igual que Belinda, como se publicó en algunos medios de comunicación.

Cuando yo hice las fotos se supone que nadie más lo había usado y se supone que esto fue un error de diseñador. Y si a mí me dijeron que no se lo había puesto nadie, es porque nadie se lo había puesto todavía.

Fotos de Danna Paola y Belinda

Visita el instagram de Danna Paola y el instagram de Belinda para obtener el nuevo contenido que ambas cantantes mexicanas comparten con sus fans: Nuevos proyectos, eventos, reuniones familiares o momentos cotidianos que comparten con el mundo.

¿Quién es más famosa Danna Paola o Belinda?

¿Quién de las cantantes es más famosa?

La enemistad de Danna Paola y Belinda también se ha originado de la fama de cada una. Por ejemplo Danna Paola cuenta con más de 33 millones de seguidores mientras que Belinda poco más de 14 de millones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!