Por qué Danna Paola es lo mejor que le pasó a Élite la serie

Si no has terminado de ver la segunda temporada de Élite no te preocupes, no te daremos spoilers, solo te hablaremos de Danna Paola, y de los positivos comentarios que ha recibido hasta el momento, pues, no solo es la única mexicana en el elenco lleno de españoles, sino que también ha sabido poner en alto su nombre.

Y es que a Danna Paola ya le pasó en varias ocasiones ser infravalorada, la primera vez que se dudó de la calidad de la actuación de Danna Paola fue cuando fue elegida para el personaje de Patito en “atrévete a soñar” pues tenía como referente a la serie argentina, sin embargo, Danna Paola y su mundo de caramelo lograron conquistar todo México y Latinoamérica.

Luego la pudimos ver enfrentando las críticas tras recibir el papel de Elphaba en Wicked, donde nadie creía en ella, sin embargo, le cerró la boca a sus haters, pues de nuevo su trabajo fue impecable.

Y ahora la vemos como Lucrecia en la serie española “Élite”, thriller que ha revolucionado a todo el mundo con su segunda temporada, y es que a dos días de haberse estrenado aún se mantiene como la tendencia en México, principalmente por la actuación de Danna Paola, o al menos eso es lo que han dejado expresar los fanáticos en diferentes foros y grupos.

Si bien a Danna Paola la hemos visto actuar desde que es una niña, y hemos crecido con ella en cada uno de sus personajes, hoy vemos una Danna Paola más madura, más sensual, y más elegante, tal y como lo es su personaje.

“Te llevaste la serie por mucho”, “la serie me encantó por ti”, son algunos comentarios que recibió.

Lo que sí es una realidad es que los fans esperan con ansias la tercera temporada, para seguir viendo más sobre Danna Paola y su personaje, que, aunque está rodeada de españoles, aprovecha para hacer uno que otro chiste mexicano en plena serie.

