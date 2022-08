¿Por qué Cristian Castro se fue de México? Esto reveló el cantante

El cantante Cristian Castro sorprendió a los medios por su visita a México, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos por qué regresó a su país y cuáles fueron los motivos que lo orilló a irse, a pesar del gran cariño que le tiene; el hijo de Verónica Castro reveló que fue por un fuerte motivo.

El intérprete de “Azul” regresó a México debido a sus compromisos de trabajo ya que ofreció una presentación en un antro de Cuernavaca, Morelos, pero llegó con un grupo de personas que lo estaban cuidando en todo momento, pero al final accedió a dar una entrevista con la prensa.

y es que, en las noticias de la farándula te hemos compartido que el cantante ha dado de qué hablar por sus extravagantes cambios de look, se ha pintado el cabello de verde, morado y de varios colores, pero en su momento aseguró que todo es parte de su participación en un programa argentino.

Cristian Castro se fue de México por un fuerte motivo

El cantante se fue de México porque fue víctima de varios asaltos

Durante la entrevista dijo que se fue en el 94 porque lo asaltaron en 3 ocasiones, lo bajaron del coche y luego unos 8 jóvenes entraron a su casa y dijo: “Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa…yo sí me asusto”.

Por otro lado, comentó sobre su cambio de look, y dijo que ya se está quedando hasta sin cabello: “Pero allá abajo no. Allá abajo también me lo pinto”. Expresó, de igual forma comentó sobre su madre, Verónica Castro y dijo que le va bien el papel de canosa.

En la entrevista comentó que a pesar de ser un padre ausente, ha pensado la posibilidad de ser padre de nuevo, pues mencionó que quiere uno como Brad Pitt y como Johnny Depp, aunque el famoso no ha dado a conocer si tiene un nuevo romance.

¿Cómo le decían a Cristian Castro?

El cantante mexicana ha demostrado su talento en la música

Cuando el cantante se dio a conocer en la industria musical lanzó el tema "Gallito feliz", por lo que algunos de sus fans comenzaron a decirle con ese nombre. Cabe mencionar que desde su infancia se dio a conocer en el medio artístico, pero últimamente Cristian Castro ha causado revuelo por sus looks.

