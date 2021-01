¿Por qué Billie Eilish todavía duerme en la cama de sus padres?

Sin duda, Billie Eilish es una de las artistas más importantes del mundo, habiendo encabezado la lista de Spotify de la artista femenina con más streaming de 2020, un galardón que obtuvo por primera vez el año anterior con éxitos como "Bad Guy" y “Everything I Wanted”.

Así que es una gran sorpresa escuchar que Billie Eilish, con toda la fama y el dinero que ha adquirido, no solo sigue viviendo con sus padres sino que también duerme en su habitación para evitar a los “monstruos” que la atormentan en la madrugada.

Billie hizo la revelación en un clip teaser de su próximo documental, ‘Billie Eilish: The World's A Little Blurry’, que llega a Apple TV + en febrero de 2021. Pero, ¿qué más hay que saber sobre su decisión de seguir compartiendo la habitación de sus padres?

Billie Eilish teme a los 'monstruos' en su dormitorio

En el videoclip del próximo documental, Billie habla directamente a la cámara mientras muestra a los fanáticos su casa en Los Ángeles. "Esta es la cama de mis padres. Duermo aquí porque tengo miedo de los monstruos en mi habitación", dijo efusivamente.

Si bien algunos pueden pensar que Billie Eilish está bromeando acerca de dormir en la cama de sus padres, a lo largo de los años no ha ocultado que sufre de insomnio y, cuando se duerme, tiende a tener pesadillas severas.

Y lo último que quiere hacer es tener dificultades para dormir cuando se está preparando para una gira o planea salir a la carretera, por lo que el truco que parece haberle funcionado es simplemente meterse en la cama de sus padres, donde suele ir.

En una entrevista anterior, explicó lo mal que se habían vuelto sus patrones de sueño, que ha soportado en demasiadas ocasiones. “He tenido parálisis del sueño. Tengo muchos problemas de sueño extraños. Tengo estos sueños terribles y esas cosas”, dijo.

Pesadillas durante toda la noche

Eilish y su constante lucha contra las pesadillas

"Me lleva una eternidad conciliar el sueño. No entiendo cómo la gente puede dormirse (de inmediato)", agregó la cantante de 19 años. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, vivir con su familia ha hecho que Billie se dé cuenta de lo mucho que quiere seguir quedándose con ellos.

Anteriormente, Billie también admitió que cuando tiene una pesadilla, no se despierta de inmediato; de hecho, en realidad hace lo contrario. La pesadilla continúa durante toda la noche.

Entonces, cuando finalmente se despierta (y se da cuenta de que solo estaba soñando), tiende a afectar su estado de ánimo en un día cualquiera, lo que definitivamente ha sido un problema para ella en el pasado.

"Es extraño porque normalmente las pesadillas que tengo no me hacen despertar", dijo. "Últimamente, he tenido un par que sí, pero normalmente el sueño es toda la noche, por lo que toda la noche es aterradora. realmente puede arruinarme el día entero”.

