¿Por qué Andrés García arremetió en contra de su hijo, Leonardo García?

Luego de la noticia del estado de salud de Andrés García, han surgido varias polémicas y enfrentamientos entre la familia del histrión, tras el comunicado que su hijo, Leonardo García, emitió en contra de la esposa del famoso galán de telenovelas conocida como Margarita Portillo.

Tras haberse informado que Andrés García fue hospitalizado nuevamente por una sobredosis de cocaína, los dimes y diretes entre Margarita Portillo y Leonardo García, no cesan, pues mientras el hijo del actor asegura que la esposa de su padre solo quiere quedarse con todo el dinero del Dominicano, la cónyuge del famoso le responde diciendo que es la única persona que está al tanto de la salud de la estrella.

Andrés García suplica que lo dejen morir en paz; explota contra Leonardo García por querer herencia

Pese a que tuvo una recaída Andrés García y fue hospitalizado de emergencia, el galán ya se encuentra en su casa recuperándose, sin embargo, ya no solo debe preocuparse por tener una pronta recuperación, sino también por resolver los problemas familiares que se le han presentado luego de sus problemas de salud, por lo que el galán ha salido a dar la cara suplicando que lo dejen morir en paz y explotando en contra de Leonardo García por querer quedarse con toda la herencia.

Por tal motivo, Andrés García no dudó en lanzar duras declaraciones en contra de la madre de Leonardo García, pues el galán aseguró que Sandra Vale era la proveedora de estupefacientes de sus hijos y que, por tal motivo, su primogénito se estaba comportando de esa manera contra Margarita Portillo.

Por otra parte, el histrión no dudó en defender a Andrés López Portillo, luego de los señalamientos hechos por Leonardo, donde lo acusaba de haber vendido la propiedad “El Castillo” y de no darle el dinero al Domiciano, situación que el galán negó rotundamente al afirmar que su hijastro no le debe nada, además de recalcar que siempre ha estado cuando lo necesita, afirmando que lo que haga con su dinero es cosa suya y no de los demás.

Ante la polémica derivada por su mal estado de salud, Andrés García se encuentra muy molesto con sus hijos, pues asegura que quieren quedarse con la herencia, pero recalcó que no les va a tocar nada y suplicó que lo dejen morir en paz, pues ya está harto de todas las disputas suscitadas en las últimas semanas.

