Por primera vez, Amaia Montero comparte una foto tras alarmante publicación

En La Verdad Noticias te dimos a conocer la preocupante publicación que compartió Amaia Montero en octubre pasado, motivo por el cual se alejó de las redes sociales, pero en este mes de diciembre compartió una nueva fotografía tras salir de una clínica en España.

Recordamos que la ex vocalista de la Oreja de Van Gogh se viralizó en las redes sociales por este comentario: ”Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Este mensaje alarmó a sus seguidores.

Y es que, en aquella imagen tenía un semblante de tristeza y con el cabello alborotado, pero tras aquel momento difícil, la artista volvió a las redes sociales y compartió una nueva fotografía donde luce un semblante mucho mejor.

Amaia Montero luce sonriente tras salir de una clínica en España

Montero reaparece en redes sociales

En la imagen se observa a la cantante sonriente mientras disfrutaba de un paseo en bote, detrás de ella se aprecia el hermoso paisaje del mar. Por otro lado, comentan que dio una entrevista al medio "Socialité" e indican que la artista se mantuvo reservada.

De acuerdo al medio, la cantante no está preparada para hablar sobre las situaciones a las que se ha enfrentado. Cabe mencionar que la ausencia de la famosa se dio unos días después de que anunciara su regreso a la música.

Te puede interesar: Por esta razón, Amaia Montero fue internada en una clínica de rehabilitación

¿Qué fue de la vida de Amaia Montero?

La cantante aún no ha revelado cuándo volverá a la música

Tras dejar la agrupación La Oreja de Van Gogh, emprendió su carrera en la industria musical como solista, pero se alejó por un tiempo de la música, por lo que sus fans esperan con ansias su regreso. Por el momento la cantante Amaia Montero no ha dado detalles de cuándo volverá a la música o a los escenarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram