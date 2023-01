¡Por perfeccionista! Yuri tiene estos graves padecimientos, ¿De qué se trata?

Yuri es catalogada como una de las cantantes favoritas del público mexicano, pues no es un secreto que con sus éxitos ha logrado rebasar fronteras, llegando a varios rincones de la República, en donde sus éxitos son coreados por muchos fanáticos que la siguen desde sus inicios.

De igual manera, no podemos dejar de mencionar que la artista ha logrado impactar a las actuales generaciones, debido a las distintas colaboraciones que ha realizado con grandes intérpretes del momento, como es el caso de Carlos Rivera, con la canción que lleva por nombre “Ya no vives en mí”.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te compartiremos algo verdaderamente nuevo sobre la cantante Yuri con lo que estamos seguros, quedarás impresionado, pues todo parece indicar que su estado de salud no ha sido el más óptimo, debido al nivel de exigencia que posee sobre su carrera.

¿Qué padecimientos tiene Yuri?

A través de una entrevista realizada por el programa de espectáculos de TV Azteca conocido como “Ventaneando”, la intérprete de “Maldita primavera” reveló que el ser perfeccionista le ha ocasionado problemas de insomnio y colitis, es por eso que la artista comentó lo siguiente.

"No duermo, tengo colitis, tengo las nachas como mandril de la colitis porque no duermo... Usted no sabe, cuando yo voy a montar un show mi familia sufre un poco porque voy a las playas, cuando vamos de vacaciones yo me llevo mi libretita, entonces hagan de cuenta que 'ya se me ocurrió esto para tal canción' y ya me vuelvo a asolear".

¿Cuántos años tiene la cantante Yuri?

La cantante Yuri

Yuri tiene 58 años, porque nació el 6 de enero de 1964 y como muchas otras famosas ha logrado forjar una carrera artística bastante sólida, por lo que se ha presentado en importantes escenarios como el Auditorio Nacional.

No obstante, es importante señalar que recientemente acaparó las miradas de los medios de comunicación, al asegurar que no existe otra artista como ella.

