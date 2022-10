Por parecerse a Adán, Jo Jo Jorge Falcón se vuelve viral en las redes

Jo Jo Jorge Falcón es un famoso comediante que recientemente se ha robado la atención de los internautas, debido a una fotografía en la que aparece un modelo 3D de Adán, el primer ser humano creado por Dios, pues aseguran que es muy similar al rostro del famoso comediante mexicano.

La imagen difundida en Twitter por el usuario Lolo Aburto, se trata de un “chiste” al que Jo Jo Jorge Falcón reaccionó positivamente: “Hice un chiste que hizo reír a Jojo Jorge Falcón”, escribió Lolo Aburto en su cuenta @lolo_aburto.

Por si fuera poco en pocos segundos de esta publicación Jo Jo Jorge Falcón ya era viral en las redes y tendencia en Twitter por el hallazgo expuesto por la Universidad de Princeton.

Adán según la Universidad de Princeton

Hice un chiste que hizo reír a Jojo Jorge Falcon. pic.twitter.com/d35pd8LqAB — Lolo Aburto (@lolo_aburto) October 28, 2022

“Científicos de la Universidad de Princeton han reconstruido este modelo 3D de cómo podría haber sido Adán, el primer ser humano creado por Dios”.

Tal parece que la imagen ha dado pie para que los usuarios expresen su opinión en redes y burlen del tremendo parecido con uno de los comediantes mas queridos y destacados de México.

La última voluntad de Jojo Jorge Falcón

El cómico ha expresado abiertamente y de una forma muy honesta que su tiempo en los escenarios está por concluir y, que para cuando se necesite, ya tiene firmada su voluntad anticipada.

Desde 2021, el comediante viene planeando su retiro de los escenarios, principalmente porque se siente cansado de tantas giras y por la diabetes que padece desde los 62 años.

"Antes tomaba mucho alcohol, pero llegó un momento en que dejé de beber. Yo que era tan escandaloso, tan roquero, ahora con música fuerte, no la digiero, pero gracias a Dios, agradecido con la vida, con toda la gente que me brindó la mano (...), pero después de que me dio covid (en 2020), me empecé a sentir mal. No quiero que me lleven en muletas o con un tanque de oxígeno a cantar o cosas así", le dijo a la conductora Mimí.

En julio pasado, durante el programa De primera mano recordó que actualmente está en su gira de despedida, pues siente que es momento de llevar una vida más tranquila. "Me voy invicto gracias a Dios, saludable, contento, tengo 70 años de edad y necesito vivir; yo no soy de los que digo 'quiero morirme en el escenario', ¡qué impresión que estés platicando un chiste y caigas de muertito!".

También fue ahí que confesó que, en caso de enfermar gravemente en los próximos años, no quiere someterse a arduos tratamientos, por lo que realizó un trámite que estipula estos deseos. "Tengo una carta escrita para que no me pueden hacer nada; si me da cáncer o lo que me dé, que me dejen morir. Se llama voluntad anticipada", dijo el famoso Jojo Jorge Falcón.

