Por nuevo look comparan a Ricky Martin con Canelo ¿Se parecen?

Ricky Martin logró causar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram al presumir su nuevo y radical cambio de look, donde varios internautas terminaron comparándolo con el famoso boxeador Canelo Álvarez ¿Se parecen?

Recordemos que Ricky Martin se ha consolidado como uno de los cantantes más apreciados y exitosos de la industria musical, donde por varios años ha logrado conquistar al público a través de su talento.

Sin embargo, en esta ocasión no fue ninguno de sus éxitos artísticos lo que lo llevó a estar entre las tendencias del momento, sino su particular cambio de look que ha resultado toda una sorpresa para sus fanáticos.

Comparan a Ricky Martin con Canelo

Además de su éxito sobre los escenarios, tenemos que reconocer que Ricky Martin también ha logrado posicionarse como uno de los artistas latinos más populares en redes sociales, en especial Instagram donde posee más de 14.9 millones de seguidores.

Y fue justamente a través de esta plataforma, donde el cantante puertorriqueño terminó siendo comparado con el famoso boxeador Canelo Álvarez, al presentar un nuevo estilo y color en su barba ¡Ahora es rubio!

Como era de esperarse, este nuevo look de Ricky Martin rápidamente comenzó a generar todo tipo de reacciones entre sus seguidores, hasta sumar más de 780,000 mil likes y cientos de comentarios en menos de un día.

Cabe mencionar que hace unos días, este guapo cantante estuvo entre los titulares más destacados de La Verdad Noticias, tras hablar sobre el racismo y la homofobia en Estados Unidos, país donde reside actualmente.

