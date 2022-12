Por malagradecidos, Alfredo Adame deja fuera de su testamento a sus hijos

Alfredo Adame es una de las personalidades del espectáculo que no ha dejado de dar de qué hablar en los últimos tiempos, ya sea por sus peleas con otros famosos o por agarrarse a golpes en la calle, el famoso actor siempre está en boca de todos.

Y es que desde hace mucho tiempo el también conductor de programas de televisión se encuentra peleado con sus hijos, hecho que le ha llevado a arremeter contra ellos en distintas ocasiones e incluso a amenazar con desheredarlos.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, en las últimas semanas, Adame se ha encontrado en medio de una pelea con Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, ahora es noticia por los datos que reveló para la revista TVyNovelas donde habló sobre quién se quedará con su fortuna cuando muera.

Esta es la heredera de Alfredo Adame

Vanessa es la hija poco conocida de Alfredo Adame y la actual heredera de su fortuna

Fue en la entrevista para la publicación de chismes del espectáculo, donde el actor mexicano confesó que actualmente ninguna de sus propiedades o sus fortunas se encuentra a su nombre, pues todo se lo ha heredado a su hija Vanessa, quien "solo le da para ssus chicles".

“Ya no soy dueño de nada, todo lo que tenía, mis cuentas de banco, mis propiedades, mi yate… todo se lo heredé en vida a mi hija Vanessa, ella ya es la dueña de todo y nada más me da para mis chicles (…) ya hice mi testamento, yo nada más le digo a mi hija: “Voy a tal lado, me hace mi cheque y adiós” Ya no manejo tarjetas de crédito, de débito, ni absolutamente nada”, dijo el actor.

Asimismo, se le cuestonó sobre si existe la posibilidad de hererdarle algo a los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells (Sebastián, Diego y Alejandro), el actor de telenovelas aseguró que no contempla dejarles ni un solo peso por mal agradecidos, además aseguró que no quiere volver a verlos.

“Nada, en lo absoluto, para gente mal agradecida ¡nada! Cada día que pasa me doy más cuenta de todo lo que hicieron la mamá y ellos, así que ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada con ellos ni volverlos a ver”

¿De cuánto es la fortuna de Alfredo Adame?

La fortuna de Alfredo Adame se estima entre 4 a 8 millones de dólares

Mucho se ha dicho sobre la fortuna de Alfredo Adame, pues tras su pleito con su ex Diana Golden, esta aseguró que se le embargó una cuenta en la que solo tenía 8 mil pesos, aunque el actor y conductor asegura que es millonario y que tiene una propiedad valuada en 2 millones de dólares además de varios autos de lujo.

Sin embargo, el actor no ha querido revelar el valor real de toda la fortuna que tiene, aunque según algunas páginas de internet especializadas en valuar las fortunas de los famosos, se calcula que el valor de la fortuna del actor oscila entre los 4 y los 8 millones de dólares, al menos hasta 2020.

Por lo pronto, el actor sostiene que continúa haciendo miles de pesos con sus saludos personalizados y sus sets de DJ, faceta en la que ha incursionado desde hace un tiempo.

