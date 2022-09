Por “llenita” finalista de La Academia fue discriminada en telenovelas

La Academia es uno de los programas que pasó a la historia por revolucionar el mundo de las competencias musicales en México, además de que logró posicionar en el ojo público a diversos talentos mexicanos, entre ellos el de una mujer que ahora ha llamado la atención de los reflectores debido a que confesó que tras su salida del reality enfrentó duros momentos en su carrera debido a que fue juzgada por su apariencia física.

En esta ocasión se trata de Nadia Yvonne, quien debutó en la televisora del Ajusco luego de que formó parte de la primera generación de "La Academia", concurso en el cual la originaria de Oaxaca fue de las finalistas, pues quedó en quinto lugar.

Hay que destacar que hace un par de meses la famosa cantante Nadia Yvonne llamó la atención debido a que reveló que había enfrentado una dura depresión luego de que, a pesar de estar en la cima de su carrera, había enfrentado duros rechazos por parte de productores de televisión.

Resulta que el motivo principal por el cual la famosa Nadia recibió negativas fue debido a que los encargados de dar los papeles aseguraban a la famosa que no cumplía con los estándares de belleza de una protagonista, por lo que le cerraron las puertas en el mundo de la actuación, por lo que no logró debutar en telenovelas.

Es por eso que hace un par de meses la famosa reveló durante una entrevista con Venga la Alegría que esto fue doloroso para ella, pues realmente tenía interés en explorar su lado escénico y su sueño se vio truncado por estereotipos.

"Fui blanco de burlas en cuanto a mi físico porque siempre he sido como de cara redondita... Recuerdo, alguna vez, fui con un productor a pedir alguna oportunidad en una novela y me dijo 'mírate, tú no eres para estar en una novela, para ser una protagonista'", reveló la cantante mexicana.

Afortunadamente la famosa ha vuelto a la televisión y a pesar de que ya no intentó participar en telenovelas, lo cierto es que se sabe que los reflectores la adoran, por ello la mexicana volvió a la televisión en La Academia 20 años, donde hizo una presentación inolvidable con Yahir, con quien se sabe que tuvo un romance en el reality cuando eran compañeros dentro de la casa.

Cabe destacar que su trabajó no quedó aquí, pues recientemente la pudimos ver como parte de los concursantes de MasterChef Celebrity México y a pesar de que el pasado domingo 25 de septiembre fue la concursante eliminada, por ello, este lunes Nadia apareció en “Venga la Alegría” para hablar sobre su experiencia en el reality culinario.

