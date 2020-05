¡Por fin! Selena Gomez olvida a Justin Bieber y presume nuevo ROMANCE

¿Nuevo romance? Luego de vivir una relación tóxica con Justin Bieber, ahora la guapa cantante Selena Gomez da pistas a sus fans de un posible galán, y es que todo surgió por una nueva publicación que realizó la famosa en las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram la intérprete de "Lose You To Love Me", dejó intrigados a sus millones de seguidores por aparecer en un cuarto con un look muy coqueto y atrevido; pero lo más impactante fue el mensaje que escribió.

Hace unas semanas Selena Gomez estrenó nuevo videoclip que lleva por nombre "Boyfriend", pero para sorpresa de sus fans, este tema es algo similar al que lanzó Justin Bieber en el pasado; los usuarios aseguran que es una indirecta para su ex.

Selena Gomez y el extraño comentario

En aquella misteriosa fotografía que compartió la famosa en Instagram, luce muy hermosa y atractiva con un sensual vestuario de encaje en color negro, mientras au mirada coqueta se reflejaba en el espejo.

"En el set de mi novio". Escribió la cantante.

En otra de las fotografías que subió a las redes sociales, se puede apreciar a Selena Gomez en un bar, mientras un vestido de lentejuelas resaltan sus encantos; aquella imagen forma parte del detrás de cámaras de la grabación de su reciente videoclip.

En una de las entrevista que realizó Selena Gomez, comentó que en sus relaciones amorosas ella era la persona "tóxica", pues era una mujer inmadura, pero ahora todo eso ha cambiado, ya que se ha centrado en buscar el amor, pues así lo ha mencionado en sus publicaciones.

Recordamos que la ex chica Disney estuvo ausente de los escenarios por algún tiempo, pero tras reponerse de la ruptura con el canadiense, la cantante regresó nuevamente a la música para lanzar su nuevo material discográfico, en el cual revela situaciones de su vida amorosa con Bieber.

Foto: Instagram.