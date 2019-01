¡Por fin! "Diario de una Princesa" estrenará su tercera parte

La famosa actriz de cine Anne Hathaway, quien protagonizó la icónica película de Disney “Diario de una Princesa”, hizo una aparición conjunta con su coprotagonista de Serenity, Matthew McConaughey, el jueves 24 de enero, "Watch What Happens Live With Andy Cohen", y se le preguntó sobre la rumoreada película Princess Diaries 3.

Cabe mencionar que la segunda parte de esta famosa cinta se estrenó hace ya 15 años. En ella se relató la crisis en la que se encontraba Mia -princesa de Genovia- , al verse en la necesidad de contraer matrimonio para poder convertirse en reina.

“Hay un guión para la tercera película. Hay un guión”, confirmó Anne, de 36 años. “Quiero hacerlo. Julie [Andrews] quiere hacerlo. Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos realmente queremos que suceda”, afirmó la protagonista.

“Es solo que no queremos hacerlo a menos que sea perfecto porque lo amamos tanto como a ustedes lo aman”, continuó Anne. “Es tan importante para nosotros como lo es para usted, y no queremos entregar nada hasta que esté listo, pero estamos trabajando en ello”, manifestó.

Estaremos muy pendientes de este sorprendente anuncio, pues sin duda es una película muy esperada por muchos.