Por falta de pruebas Ninel Conde perdió juicio contra Giovanni Medina

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la actriz y cantante Ninel Conde ha pasado por momentos muy complicados en los últimos años de su vida.

Y es que la famosa ha perdido a su hijo, pues su ex pareja, Giovanni Medina, lo “raptó” quitándole la custodia, pues su ex acredita que el Bombón Asesino no es la mejor persona para hacerse cargo.

Después de haber apelado a un juicio para ver si recuperaba la custodia de su pequeño, la famosa perdió ahora la oportunidad de verlo de nuevo a su lado.

Luego de que la actriz y cantante de Televisa, no pudiera comprobar que su ex pareja Giovanni Medina la agredía, pese a que se filtraron unas imágenes de la famosa con golpes en el cuerpo, las cuales se argumentaron que podrían haber sido un montaje.

Ninel Conde podría haber mentido, según los abogados de Giovanni Medina

No pudo presentar pruebas

Jenny Hernández, la abogada de Giovanni Medina, dijo que alrededor de la demanda hubo una serie de mentiras y tergiversaciones, o al menos eso es a lo que se refiere.

“Hubo una serie de mentiras, una serie de tergiversación. Se tomó al derecho penal como un medio para lograr otros fines. Esto nuevamente nos dice ‘tienen razón, no hay elementos suficientes para vincular a proceso al señor'”

Por ahora la cantante no ha dado la cara con respecto a la supuesta pérdida del juicio. Lo cierto es que este no es el único problema en la vida de la cantante.

Es bien sabido que hace unos meses su marido fue detenido en Estados Unidos por sus supuestos fraudes, y se cree que incluso Ninel Conde podría estar relacionada con los crímenes de Larry Ramos.

Sin embargo, ella ha desmentido el hecho, pues salió a negarlo todo en una entrevista para una cadena de televisión latina en Estados Unidos.

