Netflix: Por esto Ander Puig de Élite no se considera referente trans

FOTOS LA VERDAD - 1

La serie española de Netflix, Élite, agregó para su sexta temporada a un actor transgénero, Ander Puig, quien se ha sumado a la representatividad de la comunidad LGBTQ+ en el cine y la televisión, quienes también retratan lo complejos que pueden llegar a ser.

Al joven de 20 años interpreta a Nico Fernández, un chico trans que tuvo el privilegio de no pasar por las dificultades que muchas personas como él han debido enfrentar.

Sin embargo, aquí te decimos por qué Ander Puig, actor trans, decidió no formar parte de los activistas o embajadores por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

¿Por qué Ander Puig no se considera un referente LGBTQ+?

El actor tiene un interés amoroso en la serie que resultó controversial

Ander Puig trabajó en la serie ‘Ser o no ser’ ya había interpretado otro rol de un joven trans, interpretando a Joel, pero ahora se sumó a la temporada 6 de Élite, el programa popular de Netflix, que tiene más llegada y alcanza a un público más grande de la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, la razón por la que no se considera un referente es porque lo único que busca es desempeñarse en su profesión, pero también confesó que le gusta el hecho de que su participación ayude a alguien de la audiencia, a diferencia de actores como Hunter Schafer

“Entiendo que la gente me pueda ver como un referente, y si les puedo ayudar, encantadísimo, y más en el tema trans, pero no me identifico con la palabra, con lo que supone. Solo hago mi trabajo, que es actuar”, explicó el intérprete español.

También señaló que no quiere verse restringido a papeles de personas trans, sino que igual quiere interpretar a hombres cisgénero en sus siguientes proyectos.

“Ahora estoy haciendo papeles trans, pero tengo claro que también haré personajes cis. Estoy convencido de que estoy va a evolucionar, y tengo tantas cosas que decir en la vida, más allá de ser trans, que no me puedo quedar aquí. Necesito ir a por más”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Él es el guapo actor transgénero que arrasa en la nueva temporada de Élite

¿Qué críticas recibió el personaje de Nico en Élite?

El actor ha dejado en claro que le interesaría interpretar personajes cisgénero

La temporada 6 agregó a Nico a la trama, un joven trans que se enamoró de un personaje transfóbico y ahí es donde viene la controversia por parte de los fanáticos, y ahora Ander, actor que da vida a Nico que igualmente es trans, se ha pronunciado a favor del programa y cómo Netflix trató la historia de Nico con cuidado.

“Creo que se ha manejado bien. Lo han hecho con mucho cuidado. Yo también soy trans y no me he sentido ofendido ni nada por el estilo. Hay personas que están como Nico y las personas que no lo son. Algunos se identificarán con él. Otros no. Desde que vi el guión y comencé a filmar, me sentí muy cómodo”, relató.

Sin embargo, las críticas fueron por el enamoramiento con Ari, diciendo que el programa no era serio porque Nico se enamoró de una transfóbica y otro añadió que “Cada vez que Ari habla con Nico, ella despotrica sobre como se está esforzando tanto como una niña ¿quizás pensaste en no decirle al chico trans lo difícil que es para ti aceptar que es trans?”.

Nico aparentemente cambiará de interés amoroso ahora que Ari dejó Las Encinas al final de la temporada 6.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!