Por este motivo salió del aire "Otro Rollo"

De 1995 al 2007 Televisa lanzó un programa nocturno muy exitoso, que fue conducido por Adal Ramones, en compañía de un gran equipo conformado por Yordi Rosado, Mauricio Castillo y Roxana Castellanos, llamado “Otro Rollo”, y a pesar de la gran popularidad que tuvo, las emisiones finalizaron de un día para otro.

El programa era uno de los mejores pagados, además de que llegó a presentar grandes invitados como Britney Spears, Shakira, Will Smith y Sylvester Stallone, por mencionar algunos.

¿Pero por qué terminó el programa?, en La Verdad Noticias, te contaremos a continuación todo sobre el repentino final de este famoso programa, pues fue el propio Adal, quién reveló el verdadero motivo de esto.

El final de Otro Rollo

Otro Rollo finalizó en 2007

De acuerdo al testimonio de Adal, señaló que llegó a hartarse del programa, ya que estaba tan ocupado, que no podía vivir su propia vida, por lo que decidió terminar con el programa que lo llevó al éxito rotundo.

“Si bien es cierto que nos fue bien económicamente, no tenía ni días para irme a comprar unos zapatos. De repente era ‘Sí me gustaría disfrutar de mi dinero, un viajecito, tengo que vivir más la vida’”, contó.

“De repente, cuando probé eso, dije ‘No quiero conducir, yo quiero hacer giras, obras de teatro’, no algo que me tuviera atado y no gastarme mi imagen en la tele, no decir ‘Lo tenemos los lunes en esto y los martes en lo otro’, yo decía ‘Me la voy a jugar, si la gente me olvida, ni modo’”, agregó Adal.

Te puede interesar: Será papá por cuarta vez el famoso Adal Ramones

Final inesperado

Por todo lo anterior, el actor señaló que fue una decisión unánime, que los llevó a elegir su vida personal, por encima del trabajo y el éxito. Por último, reconoció que “hicimos un intento en Adal el show, que fue grabado, Otro Rollo sabes que fue en vivo, pero a partir en sábado… El monólogo no podíamos hablar de lo que pasaba porque lo hacíamos el martes y salía el sábado, uno de los peores días para hacer televisión”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram