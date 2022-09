Por este motivo Itatí Cantoral estuvo en el hospital y suspendío sus actividades

La actriz Itatí Cantoral, la famosa Soraya de “María la del Barrio”, terminó en el hospital luego de sufri un accidente en su casa. Por este accidente ella sufrió de un esguince en tobillo bastante severo ya que los ligamentos se rompieron.

Aunque no requiere de una cirugía, la gravedad del asunto la llevó a tener que tomarse un tiempo de reposo para recuperarse de dicha lesión. Sin embargo, esto ha afectado su trabajo, ya que la actriz estaba en medio de una temporada en el teatro.

Ella actuaba en la obra de teatro “Sola en la oscuridad” y aunque estaba lastimada ella siguió trabajando. Pero esto empeoró su lesión y ahora tendrá que llevar más tiempo de reposo para recuperarse.

¡Itatí Cantoral deberá usar muletas!

Itatí Cantoral en homenaje a Silvia Pinal.

Por no cuidar adecuadamente, Itatí cantoral debe usar muletas para asegurarse de la recuperación de los ligamentos de su tobillo. Ella contó que ya tenía varios días de la caida y su tobillo se hinchaba después de todas sus actividades, pues además de actuar en la obra de teatro también realiza mucho ejercicio.

“Pensé que no era una lesión mayor, tomé el vuelo, vine a México, hice mis funciones, no me dolía. Me gusta mucho el ejercicio; me puse a correr y a los 40 minutos de terminar hago mi función, terminando la segunda función, ya tenía súper hinchado el tobillo, dije ‘esto ya no está bien’ porque ya llevaba como 10 días“.

Además de las muletas, su tobillo fue enyesado por lo que enfrenta muchas complicaciones para el día a día, incluso comentó que le daba miedo perderse el homenaje que hicieron a Silvia Pinal que se realizó el pasado 29 de agosto, sin embargo, sí pudo asistir como compartió en su Instagram.

¿Cuál es la edad de Itatí Cantoral?

Itatí Cantoral tiene esta edad:

La famosa Itatí Cantoral actualmente tiene 47 años el 13 de mayo de 1975. Ella tiene 3 hijos Roberto Miguel Santamarina Cantoral, José Eduardo Santamarina Cantoral y María Itatí Cruz Cantoral. Además, puedes ver a la actriz en la nueva serie de Netflix llamada ”Donde hubo Fuego.

