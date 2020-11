Por este motivo Emma Roberts decidió congelar sus óvulos ¡Qué triste!

Por este motivo Emma Roberts decidió congelar sus óvulos

Emma Roberts no se ha cansado de presumir que está esperando su primer hijo junto a su novio Garrett Hedlund. Y ahora que protagoniza la portada de la edición más reciente de la revista de Cosmopolitan, la actriz embarazada hizo varias revelaciones.

En una entrevista con la autora Stephanie Danler, la estrella de 29 años habló sobre su diagnóstico de endometriosis, enfermedad que la llevó a congelar sus óvulos con el fin de cumplir su sueño de ser mamá.

"A los 16, pensé, para cuando tenga 24, estaré casada y con hijos. Y luego tenía 24 y pensé, ¿recuerdas cuando dije que ya estaría casada y con hijos?", recordó Emma Roberts en la entrevista.

"Con el trabajo, especialmente con la actuación, los viajes, las horas, no siempre es propicio para establecerse de una manera tradicional". Sin embargo, convertirse en mamá se convirtió en una prioridad después de que Roberts se enteró de que sufría de endometriosis, enfermedad que padece desde su adolescencia, aunque no lo sabía.

"Siempre tuve cólicos y menstruaciones debilitantes, tan fuertes que faltaba a la escuela y, luego, tendría que cancelar reuniones", explicó.

"Le mencioné esto a mi médico, quien no lo investigó y me guió porque tal vez estaba siendo dramática. A finales de mis 20, tenía la sensación de que necesitaba cambiarme a una doctora. La mejor decisión. Hizo pruebas, me envió a un especialista.

Finalmente, se confirmó que no estaba siendo dramática. Pero para entonces, había afectado mi fertilidad.

Me dijeron: 'Probablemente deberías congelar tus óvulos o investigar otras opciones'".

Sin embargo, su excesiva carga de trabajo no le permitía hacerlo de inmediato, además, la idea de hacerlo la aterraba.

"Dije: 'Estoy trabajando ahora mismo. No tengo tiempo para congelar mis huevos'", compartió la estrella.

"Para ser honesta, también estaba aterrorizada. Solo la idea de pasar por eso y descubrir, tal vez, que no podría tener hijos".

