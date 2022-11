Por estas fuertes razones Nazor Maya no muestra al hijo de Santa Fe Klan

Maya Nazor es una bella influencer que ha saltado a la fama en el mundo de los espectáculos por ser novia del afamado cantante Santa Fe Klan, con quien tuvo un hijo llamado Luka.

No hace mucho que la famosa influencer mostró los cuidados que tiene con su hijo Luka, conmoviendo a sus millones de seguidores en las plataformas digitales.

Hay que destacar que la novia de Santa Fe Klan consiguió cientos de reacciones positivas por parte de sus admiradores, quienes notaron que el pequeño bebé está creciendo muy rápido, asimismo piden que por fin muestre su rostro para conocer a su primogénito con el rapero.

Los cuidados de Maya Nazor

Resulta que la novia del intérprete de "Así soy" tomó su cuenta de TikTok para compartir un tierno video de cómo atiende a su bebé que ya tiene 5 meses de nacido, en el, la influencer dejó de lado los clips mostrando sus mejores movimientos de baile, para presumir su faceta como madre, la cual enterneció a sus más de 6.1 millones de seguidores, quienes no dejaron de comentar que se ve muy bien cuidando a su hijo.

En el video que compartió en la plataforma china, Nazor, de 23 años, colocó en la descripción "Te amo mi bebé", asimismo, lo musicalizó con el tema "You Are My Sunshine", en la versión de Christina Perri, una canción que se ha hecho popular en la red social, pues al igual que lo hizo la novia del cantante, muchos influencers también lo han ocupado para mostrar a sus hijos o personas especiales.

En el clip colocó un subtítulo en el que se podía leer: "Disfruto cada momento contigo, ya no crezcas más bebé. Te amo", y es que cada vez que la creadora de contenido comparte alguna actualización del pequeño Luka, se observa que está creciendo de forma saludable, pero también muy rápido.

Esto también lo notaron sus admiradores, que están sorprendidos de como se ha desarrollado el primogénito de Santa Fe Klan, el cual no aparece en esta publicación, algo que también llamó la atención debido a que pocas veces sube contenido con él.

¿Por qué Mayor Nazor no muestra a Luka?

La famosa influencer ha revelado que no quiere enseñar a su pequeño Luka, ya que junto a Santa Fe Klan buscan protegerlo de las audiencias en la medida que puedan:

“Mi bebé no merece tener toda esa energía negativa, yo se que hay mucha gente buena y todo, pero también hay gente loca, hay gente mala, hay gente enferma y no voy a exponer a mi bebé a eso”.

Por último, la famosa Maya Nazor ha dicho que ella quiere la individualidad de su hijo, ya que no sabe si él quiere ser famoso o si le va gustar el mundo en el que se desarrollan sus padres.

