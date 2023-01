Por esta razón Taylor Swift no asistió a los Globos de Oro 2023

Por esto Taylor Swift no asistio a los Globos de Oro 2023

Para comenzar la temporada de este 2023 los Globos de Oro hicieron gala de un sin de celebridades en su entrega número 80, sin embargo, por su alfombra roja se sintió la ausencia de grandes figuras como Rihanna y Taylor Swift.

La importante premiación dejó una impresionante demostración de moda por parte de las estrellas invitadas al evento que desfilaron frente a las cámaras.

Aunque el evento tuvo momentos e invitados memorables, la ausencia de la cantante, quien fue nominada a mejor canción original por su sencillo “Carolina”, fue una de las grandes ausencias de la noche.

La intérprete de “Shake It Off”, la cual estaba nominada a mejor canción original, dejó un gran pesar en sus fanáticos que esperaban verla desfilar y hacer muestra de su estilo como en ocasiones anteriores. Sin embargo, Taylor aseguró que no fue su intención no presentarse al evento.

La exitosa cantante señaló que no pudo acudir a la entrega de los Globos de Oro debido a su apretada agenda, puesto que actualmente se está preparando para su próxima gira, la cual llevará por nombre: 'The Eras Tour'.

Luego de esto, sus seguidores dejaron de lado la desilusión de no ver a Taylor Swift en la gala e hicieron uso de su sentido del humor para hacer memes de la situación, colocando a la artista entre las tendencias de las redes sociales.

¿Qué fue lo que pasó con Taylor Swift?

Con anterioridad en La Verdad Noticias te hemos informado sobre la vida de la famosa cantante estadounidense, quien en los últimos años se vio en vuelta diferentes escándalos, a los que supo darles vuelta a su manera.

Uno de los más recientes hechos que ha rodeado la vida de la Taylor Swift ha sido su éxito al regrabar varios de sus viejos discos, ¿la razón?, un millonario pleito por los derechos de su música con quien fue su productor, Scooter Braun.

El problema de la cantautora tomó fuerza en noviembre del 2020, luego de que el reconocido productor discográfico vendió los derechos de los primeros seis discos de Swift por 300 millones de dólares, sin permitir que ella pudiera adquirirlos de vuelta.

“Taylor es dueña de las letras de sus canciones; sin embargo, no del audio de sus grabaciones”, detalló Billboard en un comunicado.

Ante eso, la popular estrella pop no se ha quedado con los brazos cruzados y se ha dedicado a volver a grabar sus viejos álbumes, iniciando con “Red Taylor’s Version”, a la par que realiza nuevos éxitos como Midnights.



