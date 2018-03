La actriz tiene una dura historia por la cuál podría estar negando ser mexicana.

Ayer por la noche se vivió una entrega más de los premios Oscar, en su edición 90, y durante este evento hubo muchas cosas que dieron de que hablar, uno de los temas que más dividieron los comentarios entre los usuarios en internet fue el discurso de una de las actrices que no muchos saben es mexicana, pero que niega serlo...hablamos de Lupita Nyong'o.

La actriz mexicano-Keniana, Lupita Nyong'o, de 35 años de edad, mencionó ayer en su discurso ser orgullosamente de Kenia para dar paso a un fuerte mensaje apoyando a los dreamers.

Pero lo que ella no pensó es que sus palabras provocarían un fuerte desaire a los mexicanos y por lo que ha sido duramente criticada.

Por esta razón Lupita Nyong'o niega ser mexicana

Su mensaje fue el siguiente:

"Los sueños son la base sobre la que se sustenta Hollywood y sobre la que se sustenta América. A todos los soñadores que están ahí fuera, estamos con ustedes. [..]Nosotros somosdreamers.Soñamos un día trabajar en el cine".

Inmediatamente cientos de internautas comenzaron a atacar a la mexicana, mientras que otros la defendían.

Yo cuando LUPITA Nyong'o dijo, por milésima vez, que viene de Kenia. pic.twitter.com/6Co4n0rI9V — Ana Grimaldo (@anagupin) 5 de marzo de 2018

Ya vieron como su Lupita Nyong'o no se considera mexicana? Claramente dijo que es de Kenia! Para que los medios y demás gente dejen de catalogarla como mexicana. #Oscars — Danzy (@DanZySky) 5 de marzo de 2018

Lupita Nyong'o nació en México pero se considera Keniana.. ven como sólo nacer en un país no les da su identidad cultural — Lucy with Diamonds (@LucyWith) 5 de marzo de 2018

Cabe destacar que en el 2014, la actriz fue ganadora de los Oscar en la categoría “Mejor actriz de reparto”, por la cinta "12 years a Slave", en donde al momento de aceptar el premio mencionó lo siguiente:

"Soy mexicana y keniana al mismo tiempo”.

Aunque hay razones para que Lupita niegue sus raíces, y es que la primera es porque sus papás son kenianos, razón por la que puede sentirse del país natal de sus padres.

Pero, hay otro que sin duda muy pocos saben, y tiene que ver con el racismo que sufrió en México.

Para una entrevista que concedió para Elle, mencionó lo siguiente:

“La gente nos detenía y nos tomaba fotografías solo porque éramos de color y era la época durante esa difícil fase adolescente cuando estás tratando de entrar en ti y tratando de formar tu propio camino, pero estás inseguro donde te encuentras. Eso me devastó”.

“Si prendes la televisión y no te ves reflejada en sus programas, te vuelves invisible. Y era poco lo que yo veía que me reflejara en la TV, las películas o las revistas. Los estándares de belleza occidentales afectan a todo el mundo y estamos en una sociedad que no valora la piel oscura”, señaló la actriz.

¿Qué opinas del discurso de la actriz de Black Panter?

