Por esta razón Ana de Armas estuvo a punto de rechazar su papel en Knives Out

Ana de Armas estuvo a punto de rechazar su papel de Marta Cabrera en Knives Out al notar que el personaje era solamente una chica “latina bonita”.

De Armas aseguró que realmente “pone atención” a las descripciones de los personajes que podría interpretar, y en un principio no sintió que el personaje de Cabrera estuviera hecho para ella.

Estoy segura de que quienquiera que lo haya hecho no estaba pensando en lo que eso significaba, sino para mí. Yo estaba como, '¡Oh, no, no voy a hacer esto!' ¿Qué quieres decir con "cuidadora, latina, bonita?", dijo Ana a Flaunt Magazine.

En 2019, la actriz le dijo a The Hollywood Reporter que “las latinas generalmente no se encuentran al centro de una película, especialmente en el contexto en el que se desarrolla esta película.”

Aseguró que luego de leer la primera descripción de su personaje, su imaginación “inmediatamente creó una interpretación que no era necesariamente positiva o emocionante en relación a la cultura latina.

Ana de Armas "siempre sí" tomó el papel

La actriz cubana de 32 años aseguró que "las cosas podrían haber sido muy diferentes" si Johnson, quien escribió y dirigió Knives Out, no le hubiera enviado un desglose más detallado y preciso de Marta.

"Mi personaje era un diamante", recordó. "Cuando enviaron el guión completo y lo leí todo, me di cuenta, 'Oh, Dios mío. Tengo que hacer esto'".

Ana también será Marilyn Monroe en la versión de Andrew Dominik.

De Armas probablemente se sienta muy aliviada de haberse comprometido con el papel en Knives Out, ya que se puede decir que es la protagonista de toda la película, junto con el detective Benoit Blanc de Daniel Craig.

Los críticos también se entusiasmaron inmediatamente con su actuación, que se consideró tan superlativa que recibió una nominación a Mejor Actriz en los Globos de Oro.

La carrera de Ana de Armas ahora también va viento en popa. El próximo año protagonizará junto a Ben Affleck el thriller psicológico erótico Deep Water, así como Paloma en No Time To Die, la despedida de James Bond de Daniel Craig.