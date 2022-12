Por esta razón, Amaia Montero fue internada en una clínica de rehabilitación

La cantante Amaia Montero desató preocupación en redes sociales a mediados del pasado mes de octubre, pues se dejó ver como nunca antes, al postear una fotografía suya en la que se le veía irreconocible y desaliñada, junto con un mensaje poco alentador sobre su estado físico y psicológico.

“Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida? Escribió al lado en Instagram, asimismo en la misma publicación, aprovechó para responder a sus seguidores, que estaba “destruida”.

Pero lo que terminó por encender las alarmas, fue que seguidamente de la publicación, la cantante de La Playa, desapareció por completo, dejando aún más preocupados a sus fanáticos.

¿Qué le pasa a Amaia Montero?

Amaia Montero vivió la perdida de su padre

Tras la alarmante situación, comenzaron a surgir especulaciones y versiones distintas sobre su verdadero estado de salud, en ese sentido trascendió que la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, fue internada en una clínica de rehabilitación emocional, ya que la repentina muerte de su padre, habría causado una seria depresión y problemas emocionales en ella.

Como te contamos en La Verdad Noticias, su padre falleció a la edad de 58 años, después de luchar contra el cáncer, un duro golpe que Montero no ha podido superar.

Estado actual de Amaia Montero

Aseguran que la cantante se encuentra mejor

A más de un mes de permanecer aislada del ojo público y en tratamientos de rehabilitación mental, medios españoles han revelado el verdadero motivo de su ingreso a esta clínica, pues trascendió que la cantante ya se encuentra mucho mejor y podría regresar a sus actividades pronto, no obstante también salió a la luz su diagnóstico y es que los expertos indicaron que su malestar fue por “un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco", por lo que le fue recomendado "tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión".

