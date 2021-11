Por esta razón Adele nunca ha hecho una colaboración

Aunque Adele es una de las artistas más exitosas que hay en todo el mundo, y algunos fans desean verla al lado de otros famosos, la realidad es que la Diva Britanica nunca ha colaborado con otro cantante, al menos no en sus grabaciones.

Aunque probablemente hay personas que han querido ser los primeros en hacerlo, la intérprete de "hello" no se deja.

Sin embargo al parecer no es culpa de Adele, quién por cierto estrenará su nuevo disco el próximo 19 de noviembre.

¿Por qué Adele no hace colaboraciones?

Ed Sheeran dijo que Adele es buena como interprete solista

Fue en una entrevista que el cantante Ed Sheeran aclaró que nunca han grabado juntos ningún sencillo, pese a que los dos son grandes estrellas británicas en la música, cualquier canción con sus dos nombres juntos sería un rotundo éxito.

Fue en el programa de radio de "Carolina with Greg T in the morning show", qué el cantante de everything has changed, reveló que Adele es tán buena en lo que hace que nadie se atreve a estropearlo.

“En realidad ella nunca hace colaboraciones con nadie. Es tan buena en lo suyo que nadie quiere estropearlo”, dijo.

Sheeran dijo que sus declaraciones no deben malinterpretarse como una crítica hacia la cantante, pues ella siempre se ha portado muy amable con otros famosos, y en la parte de composición sí que ha colaborado con otras estrellas como Bruno Mars.

¿Taylor Swift sería la primera en colaborar con Adele?

Adele y Tayor Swift podrían estar preparando una colaboración

Mucho se ha dicho de que Taylor Swift y Adele estarían planeando una canción juntas, esto pues durante el tour 1989, se les vio muy Unidas.

Además Angelo, el hijo de la cantante británica, es gran fan de Swift, porque quizás él habría intervenido para que la mamá colabore con su artista favorita.

Ambas cantantes están por estrenar discos, Swift estrenará Red Taylors Versión este 12 de noviembre, y unas semanas pues será la británica qué regresé a la escena musical después de 5 años.

