Por esta importante razón, Carmen Campuzano no beberá sidra en Año Nuevo

Carmen Campuzano es una de las famosas mexicanas más reconocidas por parte del público; sin embargo, es por todos conocida su historia de adicciones a las drogas y el alcohol, motivo por el que en más de una ocasión visitó los centros de rehabilitación.

Y es que la famosa modelo, al parecer, haber dejado atrás esta turbulenta época y desde hace 10 años se encuentra libre del consumo de sustancias nocivas par a su salud.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso se ofreció para guiar por el buen camino a Eduin Caz por su presunto problema de alcoholismo, y ahora la famosa ha revelado cómo pasará el año nuevo.

Carmen Campuzano no brindará en Año Nuevo

En una entrevista para medios de comunicación, la modelo mexicana de 52 años de edad reveló que se encontraba muy contenta de celebrar 10 años en sobriedad, por lo que afirmó que debe ser congruente con su proceso de rehabilitación, por lo que no consumirá ni una gota de alcohol, ni sidra ni champagne.

"Estoy muy contenta, que se tomen ellos una copa a mi salud porque yo no bebo nada. Yo no pruebo ni una gota porque debo de tener una congruencia, quiero aclararle a la gente, que yo me dedico a practicar y a promover la salud hoy en día. Además, ya me acabé toda la dotación que me correspondía”.

La famosa reveló que el único vicio que tiene es el tabaco, aunque afirmó que está comprometida para ayudar a las personas que sufren de alguna adicción.

“Yo no bebo ni una gota de alcohol, sí fumo tabaco, pero no toco nada que no deba de tocar, ¿por qué? Porque debe de haber una congruencia con lo que estoy haciendo con las personas, encaminándolas otra vez a que retomen su vida”, explicó.

Además, aseguró que esto lo hace para estar en paz consigo misma, pues considera que es la forma en la que se siente muy bien.

¿Qué le pasó a Carmen Campuzano en su nariz?

Así quedó el rostro de Carmen Campuzano

En los 90, carmen Campuzano fue considerada como una de las mujeres más bellas de México y se encontraba en el punto más álgido de su carrera como modelo al lograr varias revistas internacionales, pero todo se vio afectado debido a sus adicciones, además de que adquirió la bacteria leptospirosis.

Fue esta bacteria la que le provocó serias afectaciones en su salud y apariencia al respecto la famosa explicó:

“Es una enfermedad que todavía se sigue investigando, tiene muchas manifestaciones, te pones amarillo, se te inflama la zona etmoidal, te ataca el sistema nervioso central, se llama leptospirosis hemorrágica porque te pones amarillo y te provoca hemorragias”.

Sin embargo la famosa buscó contratar a un cirujano para que le reconstruyan la nariz, cosa que al parecer ha logrado con éxito.

