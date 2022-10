Por declararse fan de Taylor Swift este político mexicano es criticado

Arturo Zaldívar, presidente del Máximo Tribunal recientemente ha causado mucho furor en las redes sociales y esta que se declaró fans de la famosa cantante Taylor Swift y con su sentencia sobre Midnights lo dejó más que claro.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, que Arturo Zaldívar compartió una publicación sobre Midnights, el nuevo álbum de Taylor Swift que salió el pasado 21 de octubre, la cual calificó de “Enorme”, pues señaló que, hasta el momento ,“Lavender” ha sido su canción favorita.

Nadie se imaginaba que el político mexicano, Arturo Zaldívar es verdadero swiftie; pues tal parece que fue de los que esperó 12 horas para el estreno de Midnights y dar su punto de vista de lo nuevo de la cantante.

La publicación del político mexicano

Enorme el nuevo álbum de Taylor Swift. Lavender Haze mi favorita hasta ahora. #TSMidnighTS #MidnighTSnosleepover pic.twitter.com/yUkXemsrAm — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) October 21, 2022

Hay que destacar que la noticia la dio por medio de su cuenta personal de TikTok en donde compartió un video, de unos cuantos segundos, con la frase “¿No les parece que el día de hoy el día está muy?”, en donde se puede ver que el funcionario se coloca una bufanda roja.

Zaldivar hace referencia a canción de Taylor Swift

Esto en referencia a la canción All Too Well, de Taylor Swift, en donde usa este accesorio en la versión extendida del cortometraje, por lo que ahora Arturo Zaldívar divide opiniones en redes sociales por ser fan de Taylor Swift y esperar Midnights.

TE PUEDE INTERESAR: Álbum Midnights de Taylor Swift ha sido revelado al mundo, la mejor sorpresa

Por ser fans de Taylor es criticado en redes

Criticas al político mexicano

No es para menos que el presidente del Máximo Tribunal, Arturo Zaldívar, dividió opiniones en redes sociales por ser fan de Taylor Swift y esperar Midnights, nuevo álbum de la cantante.

Es por eso que diversos cibernautas de plataformas como Twitter y TikTok se expresaron en favor y en contra del gusto musical del político mexicano que preside el máximo tribunal.

En relación con las personas que se pronunciaron a favor de su gusto musical, éstas le pusieron comentarios como “el ministro sí soporta””¿ministro, es swiftie? Ahora me cae mejor que ayer”. Incluso algunos pidieron que sí el traía a Taylor Swift al Zócalo, tendrían su voto.

Cabe destacar que hubo otros usuarios que criticaron que Arturo Zaldívar sacara su lado switfie y pidieron que escuchará el tema de la independencia del poder judicial o que se pusiera “a trabajar”.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram