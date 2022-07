¡Por copiona! Tunden a Yuri por atuendo similar a Lady Gaga

La cantante veracruzana Yuri se encuentra en medio de una nueva polémica, tras haber utilizado una bandera de la comunidad LGTB+ en uno de sus videos.

Y es que ahora la cantante está siendo severamente criticada por unas fotografías que puso en sus redes sociales en los que presume un atuendo que muchos internautas calificaron como el de Lady Gaga.

Enseguida las fotografías se llenaron de comentarios negativos ante la cantante mexicana.

El supuesto plagio a Lady Gaga

Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri publicó en sus redes sociales unas fotografías en las que se le ve en un traje negro ceñido y varios adornos metálicos, además de un casco que le cubre el rostro

“¿Están listo? Euforia, compra ya tus boletos”, escribió la artista.

Sin embargo el look generó comentarios negativos pues la estética es muy similar a la que popularizó la estrella Pop Lady Gaga.

"¡Ya que se siente esa señora, siempre mal, copiando todo!”, "¿Ahora copy-paste a Chromatica? Qué original”, “Rindiéndole un gran homenaje a Lady Gaga”, “Ojalá tengas que fingir un accidente como Gaga para que canceles todo” fueron algunos comentarios que recibió la publicación.

Además los usuarios cuestionaron a la cantante, preguntándole si es un atuendo que puede usar una cristiana, pues según ellos, no va de acuerdo con las creencias religiosas de la cantante veracruzana.

Aunque la cantante no respondió si puso un post en el que escribió “Jesús no se defendió ante las acusaciones falsas, no rogó por aprobación. Él sabía quién era y sabía lo que el padre pensaba de él. Cuando reconoces el amor divino no mendigas la aprobación humana”, dice la imagen.

Te puede interesar: Yuri se defiende de quienes la llaman homofóbica: "No he hablado mal de ellos"

Lady Gaga y la comunidad LGBT+

Los ataques hacia la cantante mexicana podrían estar relacionados en primera , y como te contamos en La Verdad Noticias, porque en múltiples ocasiones se le ha acusado de hacer comentarios homofóbicos.

Además de que Lady Gaga es una de las artistas que más ha apoyado a la comunidad LGBT+ internacional, por lo que es un estandarte de ella.

Incluso la comunidad internacional ha adoptado como himno la canción Born This Way de la cantante pues habla precisamente de la aceptación de uno mismo.

Esta no es la primera vez que la artista ha sido acusada de plagiar a las estrellas del pop como Lady Gaga, algunos incluso han expresado que la artista mexicana se "inspira demasiado" en otras artistas como Kylie Minogue.

