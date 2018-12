¡Por cochina! Paola Rojas se enfurece y regaña a Natalia Téllez en pleno programa

Un acto bastante 'cochino', fue el que interpretó Natalia Téllez en pleno programa, mismo que no dejó pasar Paola Rojas y la puso en su lugar durante el programa Netas Divinas.

El momento bochornoso ocurrió mientras se encontraban al aire en el programa Netas Divinas, mismo que se transmite por Unicable; pues en un momento de silencio Natalia Téllez aprovechó para comer justo cuando estaba a punto de dar una respuesta.

El sorpresivo regaño fue el que hizo Paola Rojas al callar a Natalia Téllez, momento de tensión generó risas en el foro y una gran vergüenza en la presentadora, quien también funciona en el Programa Hoy.

Se lo digo a mis hijos pero no te lo voy a decir a ti, eso de "no se come antes de hablar", "no se habla mijito con la boca llena"[...]