Por “borrachita" guapa actriz de Televisa terminó orinada

Una bella actriz recordada por su papel en “Una familia de diez” no se limitó para hablar de su primera experiencia fuerte con el alcohol, que no fue para nada grata, pero gracias a su hermana pudo ponerse a salvo.

Resulta que en una entrega más del programa de YouTube “Envinadas”, la actriz Daniela Luján hizo confesiones nunca antes vistas y es que si bien es cierto que la estrella de esa corona ha sido, hasta ahora, el relato de la infidelidad que vivió Jessica Segura, también es destacable la historia de La Luján, quien habló con lujo de detalle de un momento incómodo y que pudo haber sido vergonzoso y peligroso de su vida.

En un tema titulado “De niña a mujer Parte 2”, la guapa Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas recordaron sus primeras y peores historias de alcoholismo. Sin embargo, la anécdota que contó Daniela Luján se convirtió en todo un tema en las redes sociales.

Daniela Luján y su anécdota “borrachita”

La guapa actriz contó: "Ya era grande, pero fui con mi hermana. Fui a una despedida de soltera en un women's club (club para mujeres). Yo iba con mi hermana, iba cuidada".

Enseguida mencionó que, aunque solo había ingerido una sola copa durante toda la noche, los efectos fueron muy fuertes. "Me tomé una y terminé... no tengo idea... al otro día amanecí orinada, con un dolor (en la garganta) y me venían flashbacks (recuerdos) de mi hermana en el baño metiéndome el dedo (en la boca) para que yo vomitara. ¡Horrible, horrible, horrible!".

La primera borrachera de Manu NNA

Por si fuera poco, a la emisión también estuvo invitado el comediante Manu NNA, quien también habló de su primera peor borr*chera y que no fue menos peligrosa que la de Daniela Luján.

El actor, quien es hermano de la actriz Michelle Rodríguez, recordó que fue víctima de robo cuando dejó pasar al baño a un taxista que lo transportó; según comentó, el señor aprovechó que él se quedó dormido sin querer en un sillón para llevarse una computadora y otras cosas.

Cabe destacar que tanto la historia de Daniela Luján como la de Manu NNA pusieron sobre la mesa el debate de las bebidas alcohólicas adulteradas en los establecimientos públicos y, por supuesto, los riesgos que se corren al abordar un taxi o confiar demasiado en las personas desconocidas.

