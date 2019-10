¿Por Qué Odiamos?, serie de Discovery se presentará en televisoras públicas

En el transcurso de la historia, el odio y el conflicto han sido parte de la experiencia humana. De extremos terroríficos como el holocausto y el genocidio de Ruanda, en los que el odio alimentó la destrucción masiva, a los incidentes diarios como el acoso escolar (bullying) o los troles maliciosos en las redes sociales, el odio da forma a nuestras vidas en un sinnúmero de maneras. Y si bien todos los seres humanos tenemos la capacidad para odiar, pocos entienden qué es lo que lo detona y lo transforma en una fuerza destructiva.

Dividida en seis episodios, ¿Por Qué Odíamos? fue producida por Amblin Television y Jigsaw Productions, fue dirigida por los ganadores del Emmy® Geeta Gandbhir y Sam Pollard y su estreno por Discovery será el miércoles 16 de octubre, a las 10 de la noche.

Dividida en seis episodios y producida por los reconocidos cineastas Alex Gibney y Steven Spielberg, y dirigida por Geeta Gandbhir y Sam Pollard (ganadores de un Emmy® por “When The Levees Broke: A Requiem in Four Acts”), ¿Por Qué Odiamos? explora el odio, una de las emociones más primitivas y destructivas de la humanidad. En la esencia de esta serie tan oportuna está la noción de que, si las personas empiezan a entender su propia mente, pueden encontrar caminos para trabajar contra el odio y evitar que se disemine.

Además, los medios públicos se unirán, en una nueva oportunidad, para llevar a sus audiencias contenidos relevantes y de gran calidad. ¿Por Qué Odíamos? tendrá una programación especial conjunta con la retransmisión de episodios a través de las pantallas de Canal Once, Canal 22, Capital 21, TV UNAM y Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, todos los domingos a las 10:00 PM, del 20 de octubre al 24 de noviembre de 2019.

¿Por Qué Odiamos? rastrea la base evolutiva del odio y su poderoso impacto en los individuos y las sociedades durante la historia de la humanidad.

Recurriendo a un periodismo de vanguardia, profundas investigaciones históricas y una búsqueda revolucionaria en los campos de la psicología, la biología y la neurociencia, ¿Por Qué Odiamos? rastrea la base evolutiva del odio y su poderoso impacto en los individuos y las sociedades durante la historia de la humanidad. La ciencia de la conducta es una herramienta poderosa para ayudarnos a entender qué es lo que motiva el conflicto, permitiendo a las personas mantener conversaciones reales y duras sobre estos temas y comportamientos.

Cada episodio contará con el aporte de expertos que ayudarán a echar luz sobre estos temas complejos, incluidos Laurie Santos, especialista en ciencia cognitiva, Brian Hare, experto en antropología evolutiva, el periodista y autor Jelani Cobb, así como la experta en extremismo Sasha Havlicek, la abogada especializada en derecho penal internacional Patricia Viseur Sellers y el neurocientífico Emile Bruneau.

¿Por Qué Odiamos? ha sido producida por Amblin Television y Jigsaw Productions en asociación con Escape Artists para Discovery Channel.

¿Por Qué Odiamos? se propone aportar un contexto a las múltiples instancias de odio de nuestra vida diaria: las violentas rivalidades que hacen erupción en las competencias deportivas, la retórica de odio que recorre desenfrenadamente las redes sociales, y los acalorados desacuerdos que estallan en terrenos como la política partidaria, la raza, la religión y las creencias sociales.

La serie sigue de cerca a individuos valientes que se proponen sofocar el conflicto violento y corregir las percepciones erróneas, permite a la audiencia escuchar a exterroristas y arquitectos de genocidios y también considerar las lecciones que nos han dejado algunos de los ejemplos de odio más crueles y duraderos del mundo entero.

