Por "Just Look Up", Ariana Grande podría estar en los Oscar 2022

La canción "Just Look Up" interpretada por Ariana Grande en la película "Don't Look Up" se encuentra entre las 15 canciones elegibles de los Oscar 2022.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada de otorgar cada año los Premios Oscar, publicó una lista de 15 canciones originales de películas que han sido pre-seleccionadas para ser nominadas como Mejor Canción en los Premios.

Ariana Grande, quien además de interpretar "Just Look Up" en la cinta original de Netflix "Don't Look Up", tiene un papel como actriz, esta en el listado con Billie Eilish y Beyonce, U2.

8 de febrero sabremos si Ariana Grande fue nominada

Las nominaciones a los Premios Oscar 2022 serán publicadas el próximo 8 de febrero, fecha en que se dará a conocer si el tema "Just Look Up" interpretado por Ariana Grande podría competir a un Oscar como Mejor Canción.

