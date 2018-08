'Popotitos' humilla a niño con Síndrome de Down

Un ex integrante del programa Enamorándonos, arremetió contra la payasita “Popotitos”, a quien acusó de ser una grosera, prepotente y humillar a un pequeño con Síndrome de Down.

El licenciado Christian Sánchez, mejor conocido como “El abogado del pueblo”, arremetió contra la payasita “Popotitos”, pues además de tacharla de prepotente, la acusó de hacerle bullying a niños cuando la contratan para sus shows, además exhibió que cobra de manera excesiva por los espectáculos que ofrece.

A través de una entrevista para una revista de espectáculos, “El abogado del pueblo” contó su verdad.

“El abogado del pueblo”

¿Qué está pasando con la payasita “Popotitos”?

“Me han llegado muchas denuncias a través de mis redes sociales, en las que hay muchas quejas de quien contrata el show de Popotitos, pues desde que salió en televisión ya está cobrando costos muy excesivos. Y me llamó mucho la atención un asunto en el que yo creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto, porque humilló a un niño de síndrome de Down y se burlo de él, además cobró una gran cantidad de dinero. No es la primera vez que pasa esto”.

¿A qué se refiere?

“Es que la payasita hace esto constantemente, pues con una actitud prepotente, se burla y humilla a los niños, ya que eso no debe hacerlo una persona que se dedica al entretenimiento infantil”

¿Cuánto está cobrando normalmente "Popotitos" por una show ?

“Ella cobraba 2 mil pesos por una hora y ahora está cobrando 35 mil pesos; además si te querías tomar una foto con ella al final del show te cobraba 200 pesos y ahora te las deja mil 500 pesos”.

La payasita “Popotitos"



Pero, ¿esto es real?

“Por supuesto, tengo todas las pruebas, es más, hasta en el programa de Enamorándonos también quería verle la cara al público, puesto que ella tenía una relación con alguien y aún así, se presentaba supuestamente buscando el amor. Ella tenía una relación de mucho tiempo y por eso eso fue exhibido en televisión abierta y esa fue la causa de su expulsión de la emisión.”

¿Usted se lleva bien con ella?

“No, porque traemos un pleito casado desde que los dos estábamos en el programa, yo como especialista y ella como amorosa; pues no le gustaba que le dijera sus verdades ya que se me hacía que engañaba a la gente, pues le decían que se presentara sin el personaje al programa pero no quería y hasta se molestaba. Eso ella lo ocupó como para hacerse de una fama y subirse al tren del éxito. Y eso a mí no me parece, si vas a buscar el amor que te conozcan como eres y no por un personaje.”

¿Cómo se enteró de todo esto?

“Ella tiene tres hermanos y unos de sus familiares se comunicaron conmigo para quejarse, pues a pesar de que son familia, Popotitos se ha desentendido de ellos, inclusive de su propia hija, de la cual hace poco perdió la guarda y custodia de la menor, y ahora ya vive con el papá. Ya que a ella sólo le interesa la fama que otra cosa”.

¿No le importa que ella le fuera a reclamar por decir estas cosas?

Por supuesto que no, al contrario, yo simplemente quiero denunciar las atrocidades que ella hace del maltrato a los niños, la mala actitud que tiene cuando la contratan y el desapego que tiene con su propia familia. Si así actúa ella, qué podemos esperar con su propia hija. Pues no le importa nada con tal de ser famosa”, concluyó