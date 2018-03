Ponen un "Tú sabías" en la cara de Meryl Streep

Carteles con la leyenda "She knew" sobre el rostro de Meryl Streep han sido captados en varios puntos de Los Ángeles y a través de las redes sociales lo han difundido.

Luego de los señalamientos de Rose McGowan en contra de Streep, varias personas han tomado parte de las posturas que las actrices han compartido y una de las acciones de estos grupos se han presentado con los carteles difundidos en algunas calles de Hollywood.

En los letreros aparece una foto de Harvey Weinstein junto a Streep, quien sobre sus ojos recae un letrero de fondo rojo con letras blancas en la que se lee: 'She knews' (Ella sabía).

Este fin de semana, la famosa respondió el mensaje de McGowan en el que señalaba por guardar silencio ante los abusos del productor, con un comunicado en el que aseguraba no saber de lo que sucedía.

"No fui deliberadamente silenciosa. No lo sabía. No aprobé tácitamente la violación. No me gustaba que las mujeres jóvenes sean agredidas", escribió entonces.