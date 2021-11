Ponen en renta el departamento de Carrie de Sex and the City

El famoso departamento de Carrie Bradshaw de “Sex and the City” podrá ser rentado por cualquier fanático de la serie gracias a una colaboración de Sarah Jessica Parker con la empresa de arrendamiento Airbnb.

Antes del estreno de la secuela ‘And Just Like That’ de HBO Max, la actriz trabajó con Airbnb para recrear el icónico apartamento de Carrie Bradshaw para que lo disfrutaran algunos de los mayores fanáticos del material original.

"Han pasado 23 años desde que me puse en el lugar de Carrie y ahora es tu turno", dijo Parker, de 56 años, en una publicación de Airbnb. "Para celebrar el próximo lanzamiento de And Just Like That ..., el nuevo capítulo muy esperado de la innovadora serie de HBO, Sex and the City, estamos abriendo las puertas a la piedra rojiza donde todo comenzó".

¿Cómo rentar el departamento de Carrie Bradshaw?

Todo está preparado para verse como en Sex and the City.

La experiencia única permitirá a dos espectadores de la exitosa serie de HBO pasar una noche en una casa en Nueva York especialmente adecuada para verse como el departamento de Carrie.

Las reservas se abrirán el lunes 8 de noviembre y habrá dos lugares disponibles a 23 dólares la noche para la habitación privada, que incluirá el gigantesco armario de Carrie y una bienvenida virtual de Parker.

And Just Like That...

Solo 3 de las protagonistas volverán para And Just Like That.

A principios de este año, HBO Max anunció que preparaba una secuela de Sex and the City con el regreso de Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. El programa mostrará las complicadas relaciones de las protagonistas de Sex and the City a sus 50 años.

La temporada de 10 episodios también presentará muchos personajes nuevos luego de la confirmación de que Kim Cattrall no regresará. La actriz de 65 años había expresado su deseo de no volver al papel de Samantha Jones e incluso se dijo “afortunada” de no haber sido incluida en las discusiones.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.