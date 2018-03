¡Pone el ejemplo a sus hijos! Diego Luna realiza labor altruista

Conmovido por la tragedia provocada por el sismo del pasado martes 19 se septiembre, Diego Luna formó parte activa de las personas que abrieron un centro de acopio para ayudar a los afectados por el suceso. El actor empleó las redes sociales para hacer un llamado a sus seguidores y público en general para recibir aportaciones en especie en el Foro Tanganica, en calle Lago Tanganica 67, en Polanco. “A través de las redes sociales se enteraron de este centro de acopio y luego de retuitearlo o darle un like salieron de sus casa e hicieron algo, y puedo ver que el nivel de organización es espectacular, la gente trabaja en conjunto y eso es de admirarse”, dijo Luna a una agencia noticiosa. Durante su estancia en el lugar, el actor mexicano estuvo ordenando, cargando víveres y armando despensas para que fueran trasladadas a los lugares donde se requiere la ayuda. Diego recalcó que esta labor altruista no la realiza solo y que sus hijos, Jerónimo y Fiona, producto de su relación con Camila Sodi, son uno de sus estímulos más grandes para seguir con la causa. “Lo que les digo es qué hay que estar preparados y conscientes de que de estos desastres no estamos exentos. Mis hijos están viviendo y aprendiendo muchísimo, contagiándose de lo bueno que está haciendo el mundo y principalmente en nuestro país”, finalizó. Agencias México

