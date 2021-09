Poncho de Nigris utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo momento en donde se le ve llorando ya que la abuela de su esposa Marcela Mistral falleció. El empresario utilizó su Instagram para afirmar que tiene el corazón roto por el abuelo de Musa, quién ahora quedó viudo.

“Estoy triste por el abuelo de Marcela porque se va a quedar sólo y por Marcela”.

Por su parte, la cantante y conductora Musa Mistral despidió a su abuela con una publicación en instagram diciendo:

“Nos volveremos a ver… hasta siempre mi bella abuela , gracias por todo… nunca nos quedamos con el hubiera, nosotros LO HICIMOS”

Poncho de Nigris y Marcela Mistral están de luto

Mistral compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías que tomó hace un par de días junto a sus abuelos en donde se ven felices y contentos. Musa compartió también un video muy emotivo en donde agregó un par de palabras que conmovieron a sus fans.

“De estos abuelos como los míos ya no hay… si todos supieran lo que yo se… Abuela , avísame cuando llegues… no me diste tiempo de reaccionar, pero que va, si siempre marcaste el tiempo del compas… te amo y te amare , salúdame a mi papá, la Güera, la eterna Güera”.

En Instagram Poncho le demostró apoyo a su esposa con tiernas palabras y diciéndola cuánto la ama.

¿Cuántos años tiene Poncho de Nigris?

Alfonso de Negris Guajardo tiene 45 años de edad, es originario de Monterrey, Nuevo León y actualmente está casado con la guapa conductora Marcela Mistral con quien tuvo dos hijos, Isabella y Ponchito.

Antes de conocer a Musa, Poncho tuvo una hija llamada Ivanna, fruto de su relación con Lucy Garza, una modelo que conoció también en el gremio artistico. En La Verdad Noticias te hemos platicado frecuentemente de la vida del famoso, incluso te revelamos que él y Marcela tuvieron COVID-19.

