Poncho de Nigris y “La Tigresa”; así fue el romance entre los dos

Tras el reality show “Big Brother” Poncho de Nigris empezó a hacerse notar, pero su fama incrementó considerablemente cuándo se dio a conocer que inició una relación sentimental como Irma Serrano, mejor conocida como “La Tigresa”, por eso en La Verdad Noticia te revelamos la verdad detrás del supuesto romance.

La relación entre Irma y Poncho desató gran polémica, surgieron muchos rumores, entre ellos que el influencer solo estaba con la famosa para quitarle su dinero, pero la verdad esta lejos.

De acuerdo con Poncho, él e Irma acordaron fingir un noviazgo para que ambos se promocionarán, además la famosa quería poner celoso a Pato Zambrano, con quien supuestamente habría tenido una relación sentimental.

La Tigresa buscó al influencer

“Fue estrategia de ella. Ella se clavó con el Pato (Zambrano), vio que funcionó muy bien con la prensa, entró el otro regiomontano, más galán, y dijo ‘De aquí soy’. Me buscó; salí de Big Brother y ella me buscó”, contó de Nigris en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Tras revelar que fue Irma quien lo contactó Poncho confesó que se asustó cuándo acudió a la casa de la famosa la primera vez, pues había mucha prensa. Así mismo el influencer señaló que no se pudo despedir de Irma, pero que está en la disposición de hacerlo.

“Me hubiera gustado despedirme bien de la señora, todavía que está viva. Si me llega a ver, estoy en toda la disposición de darle un abrazo y decirle ‘Gracias y perdón’. Perdón porque estábamos chavos y nos pasábamos de lanza en el aspecto en que dábamos entrevistas y hablábamos… decía que yo era su novio, pero nunca fuimos novios, era una onda publicitaria”.

En una fuerte declaración el famoso aseguró que nunca fueron novios, que nunca la besó y que ella en una ocasión intentó tener relaciones sexuales con él.

“Una vez sí me quiso agarrar la mano, una vez se desnudó. Yo le dije que me gustaban los hombres. Nunca la besé, nunca le di un beso en la boca. No me gusta decir mentiras. Más que la respeté, yo la veía con una abuela porque era grande; imagínate haber tenido relaciones sexuales con ella, yo no lo iba a disfrutar, no estaba enamorado”, agregó.

Finalmente el influencer reveló que pese a los rumores él nunca tomó dinero de Irma, además que el supuesto romance solo habría durado un mes.

¿Cuántos años tiene Poncho de Nigris?

El influencer tiene 45 años de edad

El influencer Poncho de Nigris nació el 3 de marzo de 1976, por lo que actualmente tiene 45 años de edad. Fue en el año 2000 cuándo él y La Tigresa supuestamente iniciaron una relación, en ese entonces él tenía 24 años y ella 67 (actualmente tiene 88 años) por lo que el romance desató gran polémica.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!