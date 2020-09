¿Poncho de Nigris y Alejandro Fernandez juntos en una canción?

Hace unas horas, a través de las redes sociales, Poncho De Nigris, de 44 años de edad, dio a conocer que lanzará una nueva canción, misma que contará con la colaboración de uno de los cantantes regionales más famosos y queridos de nuestro país.

Se trata de Alejandro Fernández, a quien es posible escuchemos por primera vez a ritmo de la música urbana, pues es el estilo que a Poncho De Nigris le gusta más, y las canciones que ha lanzado al mercado en los últimos meses, pertenecen a este género aunque también es probable que el influencer incursione con el regional mexicano.

Poncho de Nigris sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al posar junto a Alejandro Fernández.

Poncho de Nigris anuncia colaboración con Alejandro Fernández

La pareja de Marcela Mistral acompañó la publicación de Instagram con este texto: "Pendientes para lo que viene, estamos trabajando en un tema más ¡Un tema más! Gracias por las atenciones amigo @alexoficial y espero que no se pongan celosos algunos con sus comentarios. Gracias a Dios. Y como dije... júntate con los chin&%$#, con los que creces. ¡Se viene una bomba!"

Aunque Poncho de Nigris no dio más detalles, aseguró que esta nueva canción junto con Alejandro Fernández será una 'bomba', es por ello que sus seguidores no tardaron en escribirle lo entusiasmados que se encuentran al querer escuchar la bomba musical que tiene preparado. En poco tiempo, su publicación ya cuenta con más de 116 mil me gusta.

Poncho de Nigris promete lanzar una canción junto a Alejandro Fernández.

"¡Bravo! ¡A sumar y multiplicar, buena vibra!", ¡Así es bro! Bendiciones", "¡Esooooo! Inche poncho, te rosas con los puros grandes carnal", "Va estar padrísima la rola, ya me imagino el cotorreo que traerá ese temazo", "Siempre tirandole a lo grande, ya te la sabes, así somos los regios papá ¡Abrazote!", le escribieron los fans al cantante.

