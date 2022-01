Poncho de Nigris se ríe de que a Julio César Chávez Jr. lo dejó su esposa

Poncho de Nigris se refirió al hecho de que Julio César Chávez Jr. haya sido abandonado por su esposa, Frida Muñoz, y dijo en tono de burla que el boxeador no dejaba de hablar del asunto.

“Eh, te abandonaron”, dijo el influencer regiomontano en su aparición en un video en vivo que realizó junto al pugilista, quien ha tratado de difundir la versión de que el rompimiento se debió a una infidelidad por parte de Frida.

Aunque el hijo de la leyenda del boxeo mexicano asegura que ya no usa drogas, su esposa dio la cara ante las críticas y aseguró que el “Junior” es una “persona enferma” que sigue los patrones de su padre, aunque no ha pedido ayuda.

Julio César Chávez Jr. habla de su esposa

Chávez Jr. asegura que su esposa lo ha privado de hablar con sus hijos y no le responde las llamadas.

La vida sentimental de Chávez Jr. ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, pero él asegura que a un mes de que su esposa lo dejó, sigue buscando lo mejor para sus hijos.

“No voy a hacer nada malo nunca, lo que quiero es lo mejor para mis hijos. Lo que se tiene que hacer lo que va a hacerse. Las mujeres son primero (...) Tengo como un mes solo y me veo bien diferente, hago del baño agusto. Yo creo que la otra persona también ha de estar así”, dijo entre los comentarios burlescos de De Nigris.

El boxeador quiso aclarar que él no usa drogas, pues se considera un atleta de alto rendimiento: “Yo no uso drogas ni nada, me dijeron unas cosas por una pastillas para bajar de peso, pero cualquier boxeador puede usar un beneficio”, dijo.

El consejo de Poncho de Nigris

De Nigris invitó a Julio César a desahogarse con sus amigos.

De Nigris no desaprovechó la oportunidad de compartir un comentario sobre la triste situación que atraviesa actualmente su amigo.

“Yo creo que tu eres de buen corazón y cedías mucho en la relación (...) te estás desahogando en las redes pero desahogate con la raza. Pero aquí tienes un amigo, yo te puedo dar unos Poncho consejos”, dijo.

El año pasado, Julio César Chávez aseguró que sus hijos ya no le hablan desde que invitó al Canelo Álvarez a su pelea contra el Macho Camacho Jr., y aseguró que ellos están rehabilitándose de su consumo de drogas.

Por su parte, Chávez Jr. arremetió de nuevo contra su padre a mediados de diciembre, cuando aseguró que a su padre “le cuentan cosas que él no entiende” y que los hace enojar a ambos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.