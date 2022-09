Poncho de Nigris se quitó la gorra en programa de TV tras injerto de cabello

El influencer Poncho de Nigris fue uno de los invitados en el programa "La mesa caliente", donde compartió algunos detalles de su vida, pero lo que sorprendió a los usuarios es que mostró cómo quedó su cabello tras el injerto que se hizo hace algunas semanas.

Y es que, el también cantante compartió a las conductoras por qué se hizo el injerto, pues recordamos que en un video que subió a las redes sociales confesó que es un nuevo cambio, y aseguró que siempre ha sido metrosexual.

En las noticias de la farándula te hemos compartido los momentos más polémicos del influencer mexicano, aunque recientemente su aspecto en su cabello sorprendió a varios, pues por fin presumió cómo luce su pelo, aunque se pudo apreciar en la entrevista que lució un poco apenado.

Poncho de Nigris muestra el cambio en su cabello

Durante la entrevista, Myrka Dellanos invitó a la esposa del influencer, Marcela Mistral para que participara en la entrevista, donde comentaron que son muy transparentes en los videos que comparten en su canal de YouTube.

Posteriormente una de las conductoras del programa le cuestionó sobre el injerto de pelo y le preguntó si es vanidoso, por lo que Poncho se quitó la gorra y dijo que aún le está creciendo el pelo pero prefiere usar gorra mientras crece su pelo.

"Sí soy muy vanidoso, mira por eso traigo gorra, apenas me está creciendo qué vergüenza...tengo 20 días estoy en recuperación y no me quería quitar nada". Comentó el influencer, quien dijo que le gusta verse bien y le gusta cuidarse.

¿Qué hace Poncho de Nigris?

El influencer ha sumado millones de seguidores

Debido a la popularidad del famoso, los usuarios se han preguntado qué hace Poncho de Nigris, pues además de ser influencer, también ha presumido su talento en la música y actuación, de igual forma ha mostrado su faceta como empresario.

