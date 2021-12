Poncho de Nigris responde a los rumores de su muerte: “espero resucitar el 2022”

El influencer se burló de que siempre "lo maten" en redes sociales/Foto: El Intranews

Poncho de Nigris parece que ya está cansado de que constantemente en las redes sociales surjan noticias falsas de su presunta muerte. Y justo hoy 28 de diciembre, en el Día de los Santos Inocentes, una página en internet nuevamente corrió el rumor de que el actor y cantante había muerto, y de Nigris decidió responder.

“Ya me volví a morir. Espero resucitar el 2022. Excelente final de temporada”, escribió en tono de burla el también influencer en su cuenta de Instagram, donde iba acompañado el post de un “screenshot” del falso anuncio.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Poncho de Nigris ha tenido que desmentir varios chismes sobre su vida; sin embargo, esta no es la primera vez que “matan” al famoso en las redes sociales, por lo que decidió contestar con un poco de humor ante la situación.

Fans de Poncho de Nigris reaccionan a la noticia falsa de su muerte

Ya son varias veces que inventan que el influencer perdió la vida/Foto: Instagram

Los fans de la estrella de televisión regiomontana no tardaron en burlarse: “El Poncho de Nazaret no existe… El Poncho de Nazaret:…”, escribió uno. “Que en paz descanses”, declaró otro. Mientras que otro usuario agregó: “Lo lamento mucho. Oye me puedo quedar con ese cochecito que nunca usas”.

Algunos se burlaron de la herencia que dejaría el influencer si fallece: “Ese Poncho…qué me dejó de herencia”, “Ok, me quedo con Marcela”; y otros recordaron que esta no es la primera vez que inventan esta noticia sobre Poncho de Nigris: “Ya revivió como 3 veces”, ”Era tan bueno don Alfonso”, “Se lo llevó la cobra”, se lee entre comentarios.

Poncho de Nigris estuvo en un fuerte accidente

El influencer logró sobrevivir a un fuerte accidente en carretera/Foto: Instagram

La falsa noticia llega tan solo unos días después de que de Nigris informó que sobrevivió a un accidente, donde su chófer se quedó dormido mientras conducía por carretera. “Chocamos contra el muro de contención, estamos vivos de milagro”, escribió en la red social.

En aquel momento, Poncho de Nigris viajaba con 3 amigos hacia Saltillo, durante su trayecto, desafortunadamente tuvo un accidente. El chofer que conducía la camioneta se quedó dormido y por ende chocó contra un muro de contención, pero nadie resultó lesionado de gravedad.

