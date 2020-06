Poncho de Nigris orgulloso de su familia conmueve las redes sociales

El guapo influencer y empresario, Poncho de Nigris causó sensación con una nueva fotografía que publicó en su cuenta oficial de Instagram en donde presume a su hermosa familia y les dedica un mensaje que conmovió a todos sus fans ya que mostró todo el amor que tiene por su esposa e hijos.

Poncho de Nigris está orgulloso de su familia

Por otra parte en el mensaje también habló sobre la importancia de mantenerse motivado para alcanzar objetivos y metas. Este influencer suele hablarle a sus seguidores con mensajes de motivación para ser emprendedores y alcanzar los sueños que se planteen sin miedo y con convicción.

"Me ha faltado dinero pero nunca ACTITUD. Aprendí que la falta de dinero no es una limitación, es un desafío. La familia es el núcleo de todo, aprendí que formar tu equipo de vida te hace más fuerte. No siempre vas a estar motivado, hay que ser disciplinado. La familia es una buena disciplina..."

"¡Juntos por siempre!", finalizó Poncho.

Fans felicitan a los de Nigris

Los comentarios no se hicieron esperar, en esta ocasión la gente le mandó bendiciones y mensajes positivos a los de Nigris, además que felicitaron a Poncho y a Marcela por su relación. "tienes una familia hermosa, ¡felicidades! Ambos son maduros y aceptan las diferencias que tienen".

En la imagen se observa a Marcela Mistral con un deslumbrante vestido gris con destellos plateados mientras luce su rubia cabellera y sostiene a su hermosa hija, Isabella, quien es identica a ella. A su lado aparece Alfonso cargando al favorito de la familia, Ponchito, mientras ambos lucen camisa y saco, mostrandose muy elegantes.