Poncho de Nigris le mentía a su esposa para poder escaparse

En la segunda temporada del famoso show de Televisa “¿Quién es la máscara?”, al regiomontano Poncho de Nigris le tocó desenmascarase en el arranque de la competencia que tuvo 7,3 millones de televidentes en su estreno.

El personaje del monstruo, el único que se repite, estuvo personificado por Michelle Rodríguez, quien llegó casi a los últimos programas.

El regiomontano, de 44 años, contó todos los detalles de su corta pero muy mediática participación, pues logró ser tendencia nacional en Twitter, durante el domingo 11 de octubre, día de la emisión del show.

Según el famoso fue una oportunidad bien importante, le habló el productor (Miguel Ángel Fox) y estuvieron hablando largo y tendido, porque la neta no canta bien y es difícil, pues son puros cantantes.

Le dijeron que no se preocupara, que le colocaría un maestro de canto. Señaló que le hubiera gustado quedarse unos tres o cuatro programas más para poder demostrar todo lo que tenía preparado con su personaje; divertido, irreverente y mamón. Salimos, pero ganamos.

Su principal reto era hacer un personaje que la gente lo odiara o lo amara, que al público le causara alguna emoción. Ya había grabado la segunda canción que era una de J Balvin, entonces estaba seguro que iba a estar cuatro programas.

“No se dio y me sorprendí cuando salí, ya me había mentalizado el trabajo y la vida que le iba a dar al monstruo”.

Le preguntaron qué personaje quería ser, le dieron varias opciones y escogí uno, pero después le dijo el productor que sería monstruo.

¿Qué tan difícil era cantar con el personaje del monstruo?

Es muy difícil, no te puedes desenvolver bien, no veía nada, me pesaban impresionante los hombros. Tienes que estar todo el tiempo con el personaje porque nadie te puede ver. A veces sentía que se ahogaba, batallaba mucho para ver y yo quería brincar y moverse.

El youtuber no se clavó en despistar a todos y hasta le dijo a Juanpa Zurita que lo había visto en Tulum, pero no se lo imaginó. Las pistas, para la gente que lo sigue en redes sociales, fueron fáciles.

El programa lo grabo hace un mes y era bien difícil no decirle a nadie pues porque se acaba el contrato. No le dijo ni a su mamá, ni a sus hermanos y aún más complicado esconderle todo a sus esposa. Cuando salió del programa, le llegaron muchos mensajes de que por qué no les había dicho nada.

Poncho organizaba reuniones y entrevistas en los medios de comunicación para poder justificar mi viaje y que su esposa no sospechara.